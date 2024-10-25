2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı, hangi aya denk geliyor: Ramazan ayı başlangıç tarihi

Müslümanların sevinçle karşıladığı Ramazan ayı yaklaşıyor. Hicrî takvime göre yılın 9. ayı olan Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve Müslümanlar için oruç ibadetinin farz kılındığı aydır. Bu ay boyunca Müslümanlar, şafak vaktinden gün batımına kadar oruç tutar, teravih namazlarına katılır ve ibadetlerle manevi dünyalarını güçlendirirler. Oruç, İslam'ın beş temel şartından biri olarak kabul edilmekte olup, bu ayda sağlık sorunları olmayan tüm Müslümanlar için zorunludur. Oruç tutamayacak durumda olanlar; yaşlılar, hamileler, emziren anneler, şeker hastaları ve yolculuk yapanlar gibi özel duruma sahip bireyler, bu ibadetten muaftır.

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2025 Ramazan Ayı Başlangıç Tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak, 29 Mart Cumartesi günü Ramazan ayının son günü olacak. Bu tarihlerle birlikte Müslümanlar, Ramazan ayına hazırlanacak ve iftar sofralarını kurmaya başlayacaklar.

Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan ayında müslümanlar, oruç ve teravih ibadetlerinin yanı sıra yardımlaşma, sadaka verme ve toplumsal dayanışmaya da büyük önem verirler. Özellikle teravih namazları, Kadir Gecesi gibi özel günler ve geceler, Ramazan'ın ruhunu daha da derinleştirir. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir ve bu gece yapılan ibadetler, bin aydan daha hayırlı sayılır.

Ramazan ayının en kutsal gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.

Ramazan bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak, 1 Nisan 2025 Salı gününde sona erecek.