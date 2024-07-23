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Aydın'da Yaz Kur'an Kursları eğitimleri sürüyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 09:48
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Aydın’da Yaz Kur’an Kursları eğitimleri sürüyor

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Köşk İlçe Müftülüğü bünyesinde bulunan 'Yaz Kur'an Kursları'nı ziyaret etti.

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