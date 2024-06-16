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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 09:50
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kurban Bayramı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayramların, ancak bütün Müslümanlar için sevinç günü olduğunda ve sevinçler hep beraber yaşandığında gerçek anlamını bulacağını bildirdi.

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