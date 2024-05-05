05 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri İstanbul'da Mevlid-i Nebi etkinliği yapıldı

İstanbul'da Mevlid-i Nebi etkinliği yapıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
ABONE OL
İstanbul’da Mevlid-i Nebi etkinliği yapıldı

İstanbul'da, Peygamber Sevdalıları Vakfınca Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA