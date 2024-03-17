17 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri Kalp hastalarına uzmanından Ramazan ayı tavsiyeleri: Her hasta oruç tutamaz diye bir kural yok

Kalp hastalarına uzmanından Ramazan ayı tavsiyeleri: Her hasta oruç tutamaz diye bir kural yok

DİN
Giriş Tarihi: 17.03.2024
ABONE OL
Kalp hastalarına uzmanından Ramazan ayı tavsiyeleri: Her hasta oruç tutamaz diye bir kural yok

Ramazan'ın başlamasıyla beraber kalp hastalarının oruç tutabilme ve ilaç kullanımı ile ilgili önemli hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Konuyla değerlendirmede bulunan Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeydin Acar her hastanın oruç tutmama gibi bir durumunun olmadığını, bazı hastaların oruç tutabileceğini söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA