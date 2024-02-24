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Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler! Berat Kandili'nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?

DİN
Giriş Tarihi: 24.02.2024 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
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Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler! Berat Kandili’nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?

Berat Kandili gecesini ibadetle geçirecek olan müslümanlar, çekilecek tesbih ve zikirler konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Şaban ayının 15'inci gecesi olarak bilinen Berat Kandili'nde inananlar, bu özel geceyi bolca ibadet yaparak değerlendirecek. Günlük kılınan beş vakit namaza ek olarak nafile namazlar da kılınacak. Peki Berat Kandili gecesinde hangi tesbih ve zikirler çekilir?

İslam toplumunda önemli bir yere sahip olan Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi olarak kutlanır. Bu kutsal gecede Kuran-ı Kerim okunur, nafile namazlar kılınır ve bolca tevbe ve istiğfar edilir. İnananlar, bu anlamlı gecede yapılacak tesbih ve zikirler konusunda araştırmalarını sürdürmekte. İşte Berat Gecesi çekilecek teşbihler ve zikirler…

BERAT KANDİLİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh.

Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Berat Kandili tesbihleri ve zikirleri || Berat Gecesi tesbihatı nedir Berat Kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh.

Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Ardından 100 defa:

Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh,

BERAT KANDİLİ GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Bin adet Estağfirullah El Azim

Bin 1 adet ihlas Suresi

Bin adet La İlahe İllallah

Bin adet Salavat

Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil

Yüz adet Besmele

129 Adet Ya Latif

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