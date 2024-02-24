Berat Kandili gecesi çekilecek tesbih ve zikirler! Berat Kandili’nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?

İslam toplumunda önemli bir yere sahip olan Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi olarak kutlanır. Bu kutsal gecede Kuran-ı Kerim okunur, nafile namazlar kılınır ve bolca tevbe ve istiğfar edilir. İnananlar, bu anlamlı gecede yapılacak tesbih ve zikirler konusunda araştırmalarını sürdürmekte. İşte Berat Gecesi çekilecek teşbihler ve zikirler…