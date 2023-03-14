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Camilerde 11 ayın sultanı Ramazan hazırlığı

DİN
Giriş Tarihi: 14.03.2023
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Camilerde 11 ayın sultanı Ramazan hazırlığı

Gölcük'te Ramazan ayında vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için camilerde temizlik çalışması başlatıldı. Çalışma çerçevesinde ilçe genelindeki cami ve mescitlerin halı ile avluları İdari İşler Amirliği ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yıkanıp temizlenecek.

Gölcük Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan'da vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için camilerde temizlik çalışması başlattı.

Çalışma çerçevesinde ilçe genelindeki cami ve mescitlerin halı ile avluları İdari İşler Amirliği ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yıkanıp temizlenecek.



"77 CAMİDE HUMMALI ÇALIŞMA SÜRÜYOR"
Camilerde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "On bir ayın sultanı Ramazan ayı öncesinde ilçemizde bulunan 77 caminin halıları, İdari İşler Amirliğimize bağlı ekiplerimiz tarafından, belediyemize ait makine ve ekipmanla yıkanıp, temizleniyor. Çalışmaları gerçekleştiren ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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