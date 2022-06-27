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Hacı adayları gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı

DİN
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Hacı adayları gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı

Tokat Belediyesi Şehir Terminalinde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programa hacı adaylarının yakınları yoğun ilgi gösterdi. Kutsal topraklara babası ve annesiyle giden 2 yaşındaki Ayşe Mira dikkat çekti.

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