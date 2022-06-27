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Diyanet İşleri'nin çadırı Yüksekova'da hayır sahiplerini bekliyor

DİN
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Diyanet İşleri’nin çadırı Yüksekova’da hayır sahiplerini bekliyor

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Müftülüğü tarafından Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurban bağış çadırı kuruldu. İlçe Müftüsü Erol Kılıç, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfımızın ortaklaşa düzenlediği vekaletle kurban kesme organizasyonu içerisinde bağış yapmak isteyen vatandaşlarımıza kolaylık olması amacıyla Cengiz Topel Caddesi'nde kurban bağış çadırımız faaliyetine başladı." ifadelerini kullandı.

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