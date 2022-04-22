Oruç tutmanın fazileti! Bilim dünyasından dikkat çeken sözler: Sigarayı bıraktırıyor

"SİGARA BIRAKTIRMA SEANSLARI ÖZELLİKLE RAMAZAN'DA AKTİVE EDİLEBİLİR"

Yapılan araştırmaya göre sigara bıraktırma seanslarının Ramazan ayındaki önemine değinen Dr. Öztürk, "OMÜ'de görev yapan Dr. Mustafa Ünal hocamızla beraber ulusal düzeyde sigara bağımlılığı üzerine bir araştırma gerçekleştirdik. Açlığın sigara bağımlılığında yaptığı etkiyle alakalı bir çalışma yürüttük. Bunu da uluslararası üst sınıf bir akademik dergide yayınlattık. Çalışmaya Ankara'dan, Ordu'dan, Samsun'dan, Düzce'den hastalar dahil edildi. Aile hekimliğinin yanı sıra, psikolojiden ve teolojiden akademisyenler de bulguların değerlendirilme sürecine katıldı. Bazı çıktılara ulaştık. Ramazan ayında sigaraya bırakmanın daha rahat olduğu ve sigarayı bıraktıktan sonra geri dönüşün zor olduğu, sigara içilmediği dönemlerde insanların sigaraya olan açlığının daha az olduğu gibi bazı tespitlere ulaştık. Bundan dolayı bazı çıkarımlarda bulunduk. Sigara bıraktırma seansları özellikle Ramazan'da aktive edilebilir. Bu, insanları daha rahat başarıya ulaştırabilir. Bu ayda bıraktıktan sonra insanların sigaraya olan açlıkları daha da azalabilir. Ramazan ayında sağlık otoriteleri ve din otoriteleri bir araya gelerek bazı kampanyalar yürütebilir. Özellikle iftar saatinden itibaren bizim bazı teknik dokunuşlarımızla ve bazı medikal tedavilerle beraber sigara bağımlılığın çok daha hızlı bir şekilde önüne geçebiliriz" diye konuştu.