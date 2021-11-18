Kahramanmaraş’ta Sezai Karakoç için hatim indirildi

Program sonrası açıklama yapan İlçe Müftüsü Canbolat, "Bir araya gelmemiz esnasında geçtiğimiz gün rahmeti rahmana yolcu ettiğimiz, gençliğimize önderlik ve rehberlik yapan şair ve yazar Sezai Karakoç'u da andık. Ruhuna ithaf edilmek üzere okunan hatmi şeriflerin de duasını arkadaşlarımızla birlikte icra ettik. Büyüklerimizi anabilmek, önümüze ışık tutan kimseleri yâd edebilmek güzel hadiselerdir. Rabbim cümlemize yâd edilmeyi ve arkasından Fatiha okunan kimselerden olmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

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