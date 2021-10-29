Çocuklar için camiye akvaryum yaptırdı! İmamın güzel hizmeti tam not aldı

Projeyi yapmasındaki amacın çocukları camiye getirmek olduğunu söyleyen Kalem, "Bu projeyi ben 2 yıl önce düşünmüştüm ama pandemiden dolayı faaliyete geçirememiştim. Aklımın bir köşesinde kalmıştı. Çocuklarımızı camiye nasıl getirebiliriz, nasıl onları camide görebiliriz bunun burukluğu içerisindeydim. Aklımda olan bu projeyi bugün faaliyete geçirdik. Çok memnun oldum. Çocuklar geliyor bakıyor. Cemaatimiz de çok memnun oldu. Hoşlarına gidiyor. Hocam gayet güzel olmuş daha önce bir yerde görmedik gibisinden söylemlerle karşılaşıyoruz. Amacımız çocukların camiyle buluşması. Bütün çocuklar gelsinler" diye konuştu.