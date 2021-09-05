Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Yeniden uyanış ve diriliş için cehaletle savaşmalıyız

Erbaş, batı merkezli din anlayışlarının sonucu olarak neşet eden ve dünyayı etkileyen deizm, agnostisizm, nihilizm, ateizm benzeri akımların itikadi alanda yaşanan kaotik ortamın da etkisiyle İslam coğrafyasında karşılık bulması, üzerinde durulması gereken hususlardan olduğunu söyledi.



"MÜSLÜMANLARIN EN TEMEL SORUNU PARÇALANMIŞLIK"



Ümmet birliğinin önündeki en büyük engel ve Müslümanların en temel sorununun parçalanmışlık olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Bir vücudun azaları gibi birbirine duyarlı, bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlı ve bir tarağın dişleri gibi yan yana olması gereken Müslümanlar maalesef imamesi kopan tespih taneleri gibi dağılmışlardır. İşte Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Filistin, Afrika kıtası ve yaşananlar ortadadır. Coğrafi parçalanmışlık, zihinsel dağınıklığı da beraberinde getirmiştir" şeklinde konuştu.





"YENİDEN UYANIŞ VE DİRİLİŞ İÇİN CEHALETLE SAVAŞMALIYIZ"



Ali Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:



"Elbette günümüz İslam dünyasını yoran, oyalayan ve inciten bütün bu süreçte kendi ihmallerimiz ve hatalarımızın payı büyüktür. Bu noktadaki zaaf ve sorunlarımızın altındaki sebepleri en kısa şekilde ifade edecek tek kelime "cehalet" kelimesidir. Nitekim bilgi ve bilincin karşısındaki en büyük düşman, vahdetin önündeki en büyük engel ve kısır çekişmelerin altında yatan en temel etken cehalettir. Hem Kur'an, sünnet ve medeniyet boyutuyla cehalettir, hem de İslam coğrafyasında oynanan oyunlar ve senaryolar konusunda cehalettir. Dolayısıyla yeniden bir uyanış ve dirilişin mümkün olabilmesi için bugün mücadele edilmesi gereken başlıca düşmanın cehalet olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir."



"HAYAT TARZI NE OLURSA OLSUN GENÇLERİMİZİ İHMAL ETME LÜKSÜNE SAHİP DEĞİLİZ"



"Hizmet yelpazemizi bütün gençleri kuşatacak şekilde genişletmeliyiz" diyen Erbaş, "Zira bu ülkenin bütün gençleri bizimdir. Dünya görüşü, kılık kıyafeti, hayat tarzı ne olursa olsun tek bir gencimizi dahi ihmal etme lüksüne sahip değiliz" diye konuştu.