Kabe’de Hacı adaylarının ilk tavafı başladı

2019'da 2.5 milyon Müslüman'a Hac organizasyonuna katılırken, bu sene Hac ibadeti yalnızca 60 bin kişiyle sınırlandırıldı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Mekke'de çok sayıda kontrol noktası kurulduğunu açıklarken, virüsün yayılmaması için lojistik ve tıbbi hazırlıkların en yüksek seviyede olduğunu belirtti. Hacıların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli sağlık tesisleri de kurulurken, kutsal alanların sterilize edilmesi amacıyla personel görevlendirildi.