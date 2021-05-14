14 Mayıs 2021, Cuma
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Vatandaşlar cuma için Ayasofya Camii'ne akın etti

'nde Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde kılınan cuma namazında yoğun katılım oldu.  Camide işgal altındaki Gazze için dua edildi.

DİN
Giriş Tarihi: 14.05.2021
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Vatandaşlar cuma için Ayasofya Camii'ne akın etti

İstanbul'un 1453'teki fethinden müzeye çevrildiği 1934'e kadar cami olarak kullanılan ve 86 yıllık müze statüsünün ardından 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan 'nde, dün ilk Ramazan Bayramı namazı heyecanı yaşandı.

Bayramın 2'nci gününde ise Cuma namazını kılmak isteyenler vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye sınırlı sayıda kişi alındı, vatandaşların bir bölümü avluda ve meydanda saf tuttu.

GAZZE İÇİN DUA EDİLDİ
İmamı namaz öncesi okuduğu hutbede, "Şu mübarek günler hürmetine, ilk kıblemiz Mescid-i Aksâ'yı ve Peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Miracın basamağı Mescid-i Aksâ'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bizlere nasip eyle" dedi. İşgal altındaki Gazze için dua edildi.

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