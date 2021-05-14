Vatandaşlar cuma için Ayasofya Camii'ne akın etti

GAZZE İÇİN DUA EDİLDİ

Ayasofya Camii İmamı namaz öncesi okuduğu hutbede, "Şu mübarek günler hürmetine, ilk kıblemiz Mescid-i Aksâ'yı ve Peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Miracın basamağı Mescid-i Aksâ'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bizlere nasip eyle" dedi. İşgal altındaki Gazze için dua edildi.

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