Diyanet son dakika: Fitre ne kadar? 2021 fitre (fıtır sadakası) miktarı ne kadar, kaç TL? Kimlere verilir, verilmez?

Bu seneki fitre miktarı ne kadar? Şükür ve bereket ayı Ramazan'ın başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de "fitre" oldu. 2021 Ramazan'ın ilk orucuna bugün niyet eden vatandaşlar, bu yıl için geçerli fitre miktarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Diyanet tarafından yapılan son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, fitre ne kadar? 2021 fitre (fıtır sadakası) miktarı ne kadar, kaç TL? Kimlere verilir, verilmez? İşte fitre ile ilgili merak edilenler...