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Haberler Galeri Diyanet son dakika: Fitre ne kadar? 2021 fitre (fıtır sadakası) miktarı ne kadar, kaç TL? Kimlere verilir, verilmez?

Diyanet son dakika: Fitre ne kadar? 2021 fitre (fıtır sadakası) miktarı ne kadar, kaç TL? Kimlere verilir, verilmez?

Bu seneki fitre miktarı ne kadar? Şükür ve bereket ayı Ramazan'ın başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de "fitre" oldu. 2021 Ramazan'ın ilk orucuna bugün niyet eden vatandaşlar, bu yıl için geçerli fitre miktarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Diyanet tarafından yapılan son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, fitre ne kadar? 2021 fitre (fıtır sadakası) miktarı ne kadar, kaç TL? Kimlere verilir, verilmez? İşte fitre ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 13:51
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Diyanet son dakika: Fitre ne kadar? 2021 fitre fıtır sadakası miktarı ne kadar, kaç TL? Kimlere verilir, verilmez?

Fitre miktarı ne kadar? İslam, Müslümanlara dayanışma içinde olmayı emretmiştir. Yüce Allah, başta zekât ve fıtır sadakası olmak üzere farklı ibadetler sayesinde yardımlaşma bilinci kazanılmasını istemiştir. Müslümanlar için oldukça önemli bir yeri olan ve yardımlaşmayı pekiştiren bir ibadet olarak gerçekleştirilen fitrenin bu yılki miktarı merak ediliyor. Peki, fitre ne kadar? 2021 fitre (fıtır sadakası) miktarı ne kadar, kaç TL? Kimlere verilir, verilmez? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyanet son dakika: Fitre ne kadar? 2021 fitre fıtır sadakası miktarı ne kadar, kaç TL? Kimlere verilir, verilmez?

2021 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Bir yoksulun doyum miktarı olarak kabul edilen sadaka-i fıtır her yıl çeşitli ekonomik koşullar göz önüne alınarak belirlenmektedir. Bu yıl için bir kişinin doyum miktarı olarak belirlenen rakam 28 TL olarak açıklandı.

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Diyanet son dakika: Fitre ne kadar? 2021 fitre fıtır sadakası miktarı ne kadar, kaç TL? Kimlere verilir, verilmez?

FİTRE NEDİR?

Temel ihtiyaçlarının dışında belli bir mala sahip ve durumu iyi olan oruç tutamayacak durumda olan insanların Müslümanların Ramazan ayında fakirlere verdikleri yardıma fıtır sadakası denir. Buna fitre de denilmektedir. İslam dinince zengin sayılan bütün Müslümanların, fıtır sadakalarını vermeleri vaciptir.

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Diyanet son dakika: Fitre ne kadar? 2021 fitre fıtır sadakası miktarı ne kadar, kaç TL? Kimlere verilir, verilmez?

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, fecrin doğuşundan itibaren vâcib olur. Fitreyi vermenin müstehab olan şekli ise, fecrin doğuşundan itibaren namazdan çıkmadan önce fakirlere verilmesidir. Fakat fitrenin bayramdan birkaç gün, hatta birkaç ay önceden verilmesinde de bir beis yoktur. Böylece fakirlerin bayram ihtiyaçlarını önceden karşılamaları, noksanlarını telâfi etmeleri sağlanmış olur. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.

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Diyanet son dakika: Fitre ne kadar? 2021 fitre fıtır sadakası miktarı ne kadar, kaç TL? Kimlere verilir, verilmez?

Bu görüş İmam Ebû Hanife'nindir. Diğer üç İmama göre, fitre, Ramazanın son akşamı güneşin batmasından itibaren vâcib hâle gelir. Ödemenin bayram namazından sonraya te'hiri de câiz değildir.