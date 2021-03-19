İki din aynı avluda buluştu

İki dinin ibadethanesi aynı avluda bulunuyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Mor Yakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camii aynı alanı paylaşıyor. Mor Yakup Kilisesi dünyanın bilinen en eski vaftizhanesi olarak kabul ediliyor. Asırlara meydan okuyan kilise mevcut haliyle ibadete açık. Hicri 553 yılında, Peygamber Efendimizin torunlarından Zeynel Abidin tarafından yapılan cami, halen daha ayakta kalmayı başarmış durumda. Bölge halkı tarihi iki eski yapının aynı avluda bulunmasını geçmişten gelen hoşgörünün bir nişanesi olarak görüyor.