Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan fitre açıklaması! Fitre belli oldu mu? Fitre miktarı açıklandı mı? Fitre ne kadar?
Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanlığı, 'fitre miktarı belli oldu' şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Diyanet, 2021 yılı fitre miktarı ile ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde duyurulacağını bildirdi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı, çıkan fitre haberleri üzerine açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklama;
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması, önümüzdeki hafta paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.