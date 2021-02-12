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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "üç aylar" mesajı

Başkanı , "Müminler olarak her yıl gelişini heyecanla beklediğimiz nadide zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

DİN
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan üç aylar mesajı

Alii Erbaş, yarın başlayacak recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan üç aylar dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, Müslümanların, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç ayları, heyecanla beklediğini ifade eden Erbaş, üç ayların tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi niyazında bulundu.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından da paylaştığı mesajında, "Müminler olarak her yıl gelişini heyecanla beklediğimiz nadide zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, recep ve şaban ayını mübarek kılsın ve bizi ramazana kavuştursun." ifadelerine yer verdi.

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