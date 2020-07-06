Suudi Arabistan hac ibadeti için corona virüs (Covid-19) kapsamındaki kuralları duyurdu
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac mevsimi için sağlık protokolü yayınladı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hac yapacakların 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.
Ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya göre, hükümete bağlı Hastalıklardan Korunma ve Mücadele Merkezi, hac mevsimi boyunca Kovid-19'dan korunma tedbirleri kapsamında bir sağlık protokolü yayınladı.
Hac ibadetinin yapılışı sırasında hastalıktan korunmak için uyulması gereken şartların açıklandığı protokol metninde, Mina Müzdelife ve Arafat'a izinsiz girilmemesi, hac ibadetinin yapıldığı sırada maske takılmasının zorunlu olması gibi maddelere yer verildi.
Mina Müzdelife ve Arafat'ta, 50 metrekarelik alana sahip çadırlarda en fazla 10 kişinin olacağı, şeytan taşlamada kullanılacak çakılların öncesinde dezenfekte edilip paketler içinde hacılara dağıtılacağı ifade edilen metinde, tavaf ve say alanlarında da hacıların her kata dağılacağı ve en az yarım metre ya da bir metrelik sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak şeritler çizileceği belirtildi.
Hacıların toplu halde bir yerde bulunmasının, Kabe ve Hacerul Esved'e dokunma ve öpmesinin yasaklandığı, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde cemaatle namaza ise izin verildiği aktarılan metinde, zemzem ve içme sularının pet şişelerde kişilere özel olarak verileceği kaydedildi.
Kovid-19'a yakalandığı şüphesi bulunan kişilerin ise hac ibadetini tamamlamasına izin verileceği ancak bu kişilerin kendisi gibi şüpheli olan grupla hareket edeceği, bu kişilere özel olarak tahsis edilen yerlerde kalacağı, otobüsleri kullanacağı ve yine bu kişilere özel programa tabi olacağı bilgisi paylaşıldı.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı geçen ay, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hac yapacakların 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.
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