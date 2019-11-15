İzmir Cuma saati 15 Kasım! İzmir'de cuma namazı saat kaçta? Diyanet vakit namazları sorgulama
Bir Cuma günü daha geldi. İslam alemi Cuma gününe ermenin sevincini yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Kasım Cuma hutbesini yayınladı. Hutbede, peygamberimizin aile hayatından söz ediliyor, öğütleri aktarılıyor. Müslümanlar Cuma namazı için öğle ezanının okunmasını bekliyor. Hazırlık ve planlarını yapmak isteyen Müslümanlar bulundukları ilin öğle ezanı saatini yoğun şekilde araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm il ve ilçelerin Cuma saatlerini resmi sitesinde yayınlıyor. Cuma namazı saatinin en çok araştırıldığı illerden biri de nüfus yoğunluğunun da etkisi ile İzmir oldu. Peki,İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İşte İzmir Cuma saati...
İzmir'de cuma namazı saat kaçta? Binlerce kişi bu sorunun yanıtını arıyor. İslam alemi Cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Cuma namazına geç kalmak istemeyen Müslümanlar bulundukları ilin öğle ezanı saatini araştırıyor. İzmir de en çok aramanın yapıldığı illerin başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden 81 ilide ilçeler dahil olmak üzere Cuma saatini yayınlıyor. İşte İzmir Cuma saati 15 Kasım!
İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vakit namazları saatlerini bildirdiği sayfada yer alan bilgiye göre; İzmir'de öğle ezanı 13.01'de okunacak. Aşağıdaki linkten İzmir'in ilçeleri veya diğer illerdeki Cuma namazı saatlerine erişim sağlayabilirsiniz. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı vakit namazları sayfası...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DİN HABERLERİ
- Mevlid Kandili önemi ve faziletleri nelerdir?
- Ankara'da Cuma namazı saat kaçta?
- Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilmeli?
- Resimli Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın!
- Mevlid Kandili gecesinde hangi dualar okunmalı?
- Cuma hutbesi yayınlandı!
- Nihat Hatipoğlu'ndan Mevlid Kandili duası...
- İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
- Salavat getirmenin faziletleri nelerdir?
- İşte Mevlid Kandili ve Cuma mesajları
- Rusya'dan son dakika açıklaması: 24 saatte 30 ateşkes ihlali yapıldı
- Kuzey Kore'den Joe Biden'a şok benzetme: Sopayla dövülmesi gereken kuduz köpek!
- İzmir Bornova'daki çöp dağlarına esnaf isyan etti! "Görevinizi yapın"
- Son dakika: İzmir'de aynı aileden dört kişinin katil zanlısı tutuklandı
- HDP'li vekil Remziye Tosun'un oğluna gözaltı! Patlayıcı malzemelerinde parmak izi bulundu
- Son dakika: Kayseri Valiliği zihinsel engelli öğrenciye şiddetle ilgili harekete geçti
- Son dakika: HDP'li Suruç, Savur, Derik ve Mazıdağı belediye başkanları gözaltına alındı
- Son dakika: Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı
- Son dakika: AB'den İngiltere hakkında flaş karar "İhlal süreci" başlatıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İzlanda maçını tribünden izledi
- Son dakika: ABD'den Kamışlı kırsalına yeni askeri üs!
- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi! İşte imha anı...