Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? Diyanet Ankara Cuma saati 15 Kasım!
Ankara'da cuma namazı saat kaçta? Binlerce kişi bu sorunun yanıtını arıyor. İslam alemi Cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Cuma namazına geç kalmak istemeyen Müslümanlar bulundukları ilin öğle ezanı saatini araştırıyor. Ankara da en çok aramanın yapıldığı illerin başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden 81 ilide ilçeler dahil olmak üzere Cuma saatini yayınlıyor. İşte Ankara Cuma saati 15 Kasım!
Bir Cuma günü daha geldi. İslam alemi Cuma gününe ermenin sevincini yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Kasım Cuma hutbesini yayınladı. Hutbede, peygamberimizin aile hayatından söz ediliyor, öğütleri aktarılıyor. Müslümanlar Cuma namazı için öğle ezanının okunmasını bekliyor. Hazırlık ve planlarını yapmak isteyen Müslümanlar bulundukları ilin öğle ezanı saatini yoğun şekilde araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm il ve ilçelerin Cuma saatlerini resmi sitesinde yayınlıyor. Cuma namazı saatinin en çok araştırıldığı illerden biri de nüfus yoğunluğunun da etkisi ile Ankara oldu. Peki, Ankara'da cuma namazı saat kaçta? İşte Ankara Cuma saati...
ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vakit namazları saatlerini bildirdiği sayfada yer alan bilgiye göre; İstanbul'da öğle ezanı 12.38'de okunacak. Aşağıdaki linkten İstanbul'un ilçeleri veya diğer illerdeki Cuma namazı saatlerine erişim sağlayabilirsiniz. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı vakit namazları sayfası...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DİN HABERLERİ
- İzmir'de cuma namazı saat kaçta?
- Salavat getirmenin faziletleri nelerdir?
- İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
- Resimli Mevlid Kandili mesajları ile sevdiklerinizi unutmayın!
- Mevlid Kandili önemi ve faziletleri nelerdir?
- Mevlid Kandili gecesinde hangi dualar okunmalı?
- Nihat Hatipoğlu'ndan Mevlid Kandili duası...
- Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilmeli?
- İşte Mevlid Kandili ve Cuma mesajları
- Cuma hutbesi yayınlandı!
- İzmir Bornova'daki çöp dağlarına esnaf isyan etti! "Görevinizi yapın"
- Son dakika: İzmir'de aynı aileden dört kişinin katil zanlısı tutuklandı
- HDP'li vekil Remziye Tosun'un oğluna gözaltı! Patlayıcı malzemelerinde parmak izi bulundu
- Son dakika: Kayseri Valiliği zihinsel engelli öğrenciye şiddetle ilgili harekete geçti
- Son dakika: HDP'li Suruç, Savur, Derik ve Mazıdağı belediye başkanları gözaltına alındı
- Son dakika: Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı
- Son dakika: AB'den İngiltere hakkında flaş karar "İhlal süreci" başlatıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İzlanda maçını tribünden izledi
- Son dakika: ABD'den Kamışlı kırsalına yeni askeri üs!
- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi! İşte imha anı...
- Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlar lehine flaş karar
- MHP'li Cemal Enginyurt'tan Berat Albayrak üzerinden yürütülen kirli algı operasyonuna sert tepki