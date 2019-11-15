Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? Diyanet Ankara Cuma saati 15 Kasım!

Ankara'da cuma namazı saat kaçta? Binlerce kişi bu sorunun yanıtını arıyor. İslam alemi Cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Cuma namazına geç kalmak istemeyen Müslümanlar bulundukları ilin öğle ezanı saatini araştırıyor. Ankara da en çok aramanın yapıldığı illerin başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden 81 ilide ilçeler dahil olmak üzere Cuma saatini yayınlıyor. İşte Ankara Cuma saati 15 Kasım!

Bir Cuma günü daha geldi. İslam alemi Cuma gününe ermenin sevincini yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Kasım Cuma hutbesini yayınladı. Hutbede, peygamberimizin aile hayatından söz ediliyor, öğütleri aktarılıyor. Müslümanlar Cuma namazı için öğle ezanının okunmasını bekliyor. Hazırlık ve planlarını yapmak isteyen Müslümanlar bulundukları ilin öğle ezanı saatini yoğun şekilde araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm il ve ilçelerin Cuma saatlerini resmi sitesinde yayınlıyor. Cuma namazı saatinin en çok araştırıldığı illerden biri de nüfus yoğunluğunun da etkisi ile Ankara oldu. Peki, Ankara'da cuma namazı saat kaçta? İşte Ankara Cuma saati...

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vakit namazları saatlerini bildirdiği sayfada yer alan bilgiye göre; İstanbul'da öğle ezanı 12.38'de okunacak. Aşağıdaki linkten İstanbul'un ilçeleri veya diğer illerdeki Cuma namazı saatlerine erişim sağlayabilirsiniz. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı vakit namazları sayfası...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VAKİT NAMAZLARI SAYFASI