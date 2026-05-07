Tonlarca altınla gelen finansal kalkan! Prangalar Berat Albayrak döneminde kırıldı

2018 yılında, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde başlatılan operasyonla, yurt dışındaki çeşitli merkezlerde tutulan 350 ton altın Türkiye'ye getirildi. Bu hamle, bugün Türkiye'nin küresel dalgalanmalara karşı daha dirençli bir rezerv yapısına sahip olmasının temelini oluşturdu.

İşte konuya ilişkin A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in analizi...

FİNANSAL GÜVENLİK VE ALTIN REZERVLERİ

Yıllarca yurt dışındaki kasalarda bekletilen milli varlıkların Türkiye'ye getirilme süreci, ekonomi yönetiminin "yerli rezerv" vizyonuyla hayata geçirildi. Sistemin işleyişine dair teknik detayları paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yurt dışındaki fiziksel altınların Türkiye'ye getirilmesi talimatını vermişti. Rezerv para, gerçek paradır. Bugün dünya genelinde birçok merkez bankası, benzer bir yaklaşımla altın stoklarını kendi ülkelerine taşımaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"TÜM REZERVLERİMİZ MERKEZ BANKASI KASALARINDA"

2018 yılında gerçekleştirilen bu büyük lojistik ve ekonomik hamle, Türkiye'nin finansal bağımsızlık hedefleri doğrultusunda bir dönüm noktası oldu. Operasyonun sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan Berat Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin Merkez Bankası'nın bütün altın rezervleri Türkiye'de. Hiçbir tane altını yurt dışında değil, hepsi Türkiye'de. Bu konuda bir sıkıntımız yok, şükürler olsun." sözleriyle rezervlerin güvenliğinin sağlandığını belirtti.