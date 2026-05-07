Tonlarca altınla gelen finansal kalkan! Prangalar Berat Albayrak döneminde kırıldı
Dünya, savaşların gölgesinde yeniden şekillenirken finans sisteminin kuralları da değişiyor. Artık yalnızca altın değil; faiz politikaları ve doların küresel gücü de oyunun yönünü belirliyor. Türkiye ise bu değişim sürecinde Berat Albayrak önderliğinde dikkat çeken tarihi bir adım attı. 2018 yılında, yıllarca yurt dışında tutulan yüzlerce ton altın ülkeye getirildi. Bu hamle, finansal bağımsızlık yolunda kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Gerçekleştirilen operasyon sayesinde Türkiye, bugün güçlü altın rezervleriyle küresel dalgalanmalara karşı daha hazırlıklı bir konumda bulunuyor. Peki güvenli liman olarak görülen altın fiyatları, savaş ortamına rağmen neden dalgalı bir seyir izliyor? Kriz anlarında yatırımcıların refleksleri mi değişti? İşte detaylar...
Küresel piyasalarda risk algısının arttığı ve finansal sistemlerin yeniden sorgulandığı bir dönemde, Türkiye'nin altın rezervlerine yönelik attığı stratejik adımlar dikkat çekiyor.
TÜRKİYE'NİN DİRENÇLİ REZERV YAPISININ MİMARI: BERAT ALBAYRAK
2018 yılında, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde başlatılan operasyonla, yurt dışındaki çeşitli merkezlerde tutulan 350 ton altın Türkiye'ye getirildi. Bu hamle, bugün Türkiye'nin küresel dalgalanmalara karşı daha dirençli bir rezerv yapısına sahip olmasının temelini oluşturdu.
İşte konuya ilişkin A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in analizi...
FİNANSAL GÜVENLİK VE ALTIN REZERVLERİ
Yıllarca yurt dışındaki kasalarda bekletilen milli varlıkların Türkiye'ye getirilme süreci, ekonomi yönetiminin "yerli rezerv" vizyonuyla hayata geçirildi. Sistemin işleyişine dair teknik detayları paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yurt dışındaki fiziksel altınların Türkiye'ye getirilmesi talimatını vermişti. Rezerv para, gerçek paradır. Bugün dünya genelinde birçok merkez bankası, benzer bir yaklaşımla altın stoklarını kendi ülkelerine taşımaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
"TÜM REZERVLERİMİZ MERKEZ BANKASI KASALARINDA"
2018 yılında gerçekleştirilen bu büyük lojistik ve ekonomik hamle, Türkiye'nin finansal bağımsızlık hedefleri doğrultusunda bir dönüm noktası oldu. Operasyonun sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan Berat Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin Merkez Bankası'nın bütün altın rezervleri Türkiye'de. Hiçbir tane altını yurt dışında değil, hepsi Türkiye'de. Bu konuda bir sıkıntımız yok, şükürler olsun." sözleriyle rezervlerin güvenliğinin sağlandığını belirtti.
KÜRESEL RİSKLER VE DEĞİŞEN DENGELER
Dünya ekonomisindeki değişimler ve doların konumu, altın hamlesinin önemini daha da belirginleştirdi. AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Develi, "Pandemi sonrası süreçte dünyada risk algısı değişti. Doların hegemonik konumu sorgulanırken, güvenli liman arayışı arttı. Türkiye, rezervlerini erkenden ülke içine çekerek bu sürece hazırlıklı girdi." değerlendirmesinde bulundu.
Uzmanlar, altın fiyatlarındaki hareketliliğin artık sadece savaşlarla değil, faiz ve likidite dengeleriyle de şekillendiğini aktardı.
AVRUPA ÜLKELERİ TÜRKİYE'NİN YOLUNU İZLİYOR
Türkiye'nin 2018'de başlattığı bu uygulama, zaman içinde diğer ülkeler için de bir referans noktası haline geldi. A Para Muhabiri Ömer Aydın, "Avrupa ülkeleri, özellikle ABD'nin ekonomik politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle rezervlerini sorgulamaya başladı. Fransa'nın New York'taki altınlarını Paris'e taşıma kararı, aslında Ankara'nın daha önce uyguladığı rezerv politikasının bir benzeridir." şeklinde konuştu.
2026 PROJEKSİYONUNDA GÜÇLÜ REZERV YAPISI
2018'de Berat Albayrak döneminde atılan bu vizyoner adım, Türkiye'nin finansal güvenliğini kendi imkanlarıyla tahkim etmesini sağladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi, döviz rezervlerini güçlendirme ve varlıkları ülke içinde tutma stratejisi, olası dış şoklara karşı bir kalkan vazifesi görmeye devam ediyor.