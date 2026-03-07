SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. "Baş Kesme Operasyonu" nedir ve ana hedefi neydi? ABD ve İsrail tarafından koordineli şekilde yürütülen bu operasyon, İran'daki mevcut rejimin en üst düzey siyasi ve askeri lider kadrosunu doğrudan hedef alarak yönetim mekanizmasını felç etmeyi amaçlamıştır.

2. İran Dini Lideri Ali Hamaney nasıl etkisiz hale getirildi? CIA'den gelen kritik bir istihbarat doğrultusunda Hamaney'in üst düzey yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdiği noktaya 18 Şubat sabahı düzenlenen kapsamlı bir füze saldırısıyla hayatını kaybettiği belirtilmiştir.

3. Operasyon sonrası bölgedeki durum nedir? Operasyonun ardından İran'da komuta zinciri büyük ölçüde zarar görmüş, Orta Doğu genelinde ise tarihin en büyük stratejik kırılmalarından biri yaşanmaya başlanmıştır. Bölgede geniş çaplı bir savaşın eşiğine gelindiği değerlendirilmektedir.

4. Diplomasi süreci neden sona erdi? Cenevre'de yapılan son görüşmelerde ABD'nin "sıfır zenginleştirme" dayatmasına karşı İran'ın taviz vermeyen tutumu ve karşılıklı sert tehditler, diplomasi masasının tamamen devrilmesine neden olmuştur.