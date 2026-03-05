ANALİZ| Yerli muhafızlar görevde! Gök vatanın çelik zırhı: Çelik Kubbe denklemleri bozdu
Orta Doğu’da savaş stratejileri hava savunma sistemleri etrafında şekillenirken Türkiye, yerli ve milli “Çelik Kubbe” projesiyle yeni denklemde öne çıkıyor. HİSAR, SİPER ve SUNGUR sistemleri Gök Vatan’ı çok katmanlı bir kalkanla korumayı hedeflerken, projenin teknik detayları ve stratejik önemi ahaber.com.tr editörü tarafından TEKNOFEST İstanbul’dan aktarılmıştı. Türkiye'nin hava sahasını adeta bir zırh gibi kuşatacak olan bu dev proje, savunma sanayi devlerinin iş birliğiyle Gök Vatan’ı her türlü tehdide karşı korumaya hazırlanıyor.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından modern savaş sahasında hava savunma sistemlerinin önemi bir kez daha kanıtlanırken, Türkiye'nin yerli ve milli projesi "Çelik Kubbe" tüm dünyanın dikkatini üzerine çekiyor. Yapay zeka destekli ve çok katmanlı yapısıyla Türkiye'nin hava sahasını adeta bir zırh gibi kuşatacak olan bu dev proje, savunma sanayi devlerinin iş birliğiyle Gök Vatan'ı her türlü tehdide karşı korumaya hazırlanıyor.
BÖLGESEL ÇATIŞMALAR SAVUNMANIN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYDU
Orta Doğu'da tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi, hava savunma sistemlerinin bir ülke için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye, bu stratejik ihtiyaca "Çelik Kubbe" ile en güçlü yanıtı veriyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek harp ortamına ülkemizi hazırlıyoruz" sözleriyle projenin vizyonunu ortaya koyarken, "Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız" ifadelerini kullandı.
STRATEJİK TEKNOLOJİ VE TAM GÜVENLİK
Savunma sanayiinde yerli ve milli atılımlar hız kesmeden devam ederken, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Hava savunma gerçekten strateji kelimesinin tam anlamıyla kendini bulduğu bir alan. Ülkenin semalarının tamamen güvenli hale getirilmesinde kritik bir teknoloji" sözleriyle teknik derinliğe dikkat çekti. Türkiye'nin caydırıcılığını artıracak olan Çelik Kubbe; HİSAR A+, HİSAR O+, SİPER, KORKUT, GÖKDENİZ ve SUNGUR gibi sistemlerin entegrasyonuyla aşılmaz bir duvar oluşturuyor.
YERLİ VE MİLLİ İMZALAR ATILDI
Çelik Kubbe projesi sadece bir savunma hattı değil, aynı zamanda Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının bir sembolü olarak görülüyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Çelik Kubbe hem yazılım ve donanımlarını yerli ve millî üretebilme kabiliyetine sahip olmak, diğer taraftan da caydırıcılığımızı artıracak taarruzi sistemlerin de yine seri üretimini imzalamış olmak ve bunların menzillerini, etki alanlarını artıracak çalışmaların devam etmesinin huzuruyla, mutluluğuyla çalışıyoruz" sözleriyle süreci aktardı.