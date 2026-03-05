ANALİZ| Yerli muhafızlar görevde! Gök vatanın çelik zırhı: Çelik Kubbe denklemleri bozdu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından modern savaş sahasında hava savunma sistemlerinin önemi bir kez daha kanıtlanırken, Türkiye'nin yerli ve milli projesi "Çelik Kubbe" tüm dünyanın dikkatini üzerine çekiyor. Yapay zeka destekli ve çok katmanlı yapısıyla Türkiye'nin hava sahasını adeta bir zırh gibi kuşatacak olan bu dev proje, savunma sanayi devlerinin iş birliğiyle Gök Vatan'ı her türlü tehdide karşı korumaya hazırlanıyor.

BÖLGESEL ÇATIŞMALAR SAVUNMANIN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYDU

Orta Doğu'da tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi, hava savunma sistemlerinin bir ülke için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye, bu stratejik ihtiyaca "Çelik Kubbe" ile en güçlü yanıtı veriyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek harp ortamına ülkemizi hazırlıyoruz" sözleriyle projenin vizyonunu ortaya koyarken, "Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız" ifadelerini kullandı.