ANALİZ| Yerli muhafızlar görevde! Gök vatanın çelik zırhı: Çelik Kubbe denklemleri bozdu

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Orta Doğu’da savaş stratejileri hava savunma sistemleri etrafında şekillenirken Türkiye, yerli ve milli “Çelik Kubbe” projesiyle yeni denklemde öne çıkıyor. HİSAR, SİPER ve SUNGUR sistemleri Gök Vatan’ı çok katmanlı bir kalkanla korumayı hedeflerken, projenin teknik detayları ve stratejik önemi ahaber.com.tr editörü tarafından TEKNOFEST İstanbul’dan aktarılmıştı. Türkiye'nin hava sahasını adeta bir zırh gibi kuşatacak olan bu dev proje, savunma sanayi devlerinin iş birliğiyle Gök Vatan’ı her türlü tehdide karşı korumaya hazırlanıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından modern savaş sahasında hava savunma sistemlerinin önemi bir kez daha kanıtlanırken, Türkiye'nin yerli ve milli projesi "Çelik Kubbe" tüm dünyanın dikkatini üzerine çekiyor. Yapay zeka destekli ve çok katmanlı yapısıyla Türkiye'nin hava sahasını adeta bir zırh gibi kuşatacak olan bu dev proje, savunma sanayi devlerinin iş birliğiyle Gök Vatan'ı her türlü tehdide karşı korumaya hazırlanıyor.

GÖK VATANIN YERLİ MUHAFIZI: ÇELİK KUBBE DÜNYA SAHNESİNDE!

BÖLGESEL ÇATIŞMALAR SAVUNMANIN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYDU

Orta Doğu'da tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi, hava savunma sistemlerinin bir ülke için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye, bu stratejik ihtiyaca "Çelik Kubbe" ile en güçlü yanıtı veriyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek harp ortamına ülkemizi hazırlıyoruz" sözleriyle projenin vizyonunu ortaya koyarken, "Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız" ifadelerini kullandı.

STRATEJİK TEKNOLOJİ VE TAM GÜVENLİK

Savunma sanayiinde yerli ve milli atılımlar hız kesmeden devam ederken, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Hava savunma gerçekten strateji kelimesinin tam anlamıyla kendini bulduğu bir alan. Ülkenin semalarının tamamen güvenli hale getirilmesinde kritik bir teknoloji" sözleriyle teknik derinliğe dikkat çekti. Türkiye'nin caydırıcılığını artıracak olan Çelik Kubbe; HİSAR A+, HİSAR O+, SİPER, KORKUT, GÖKDENİZ ve SUNGUR gibi sistemlerin entegrasyonuyla aşılmaz bir duvar oluşturuyor.

YERLİ VE MİLLİ İMZALAR ATILDI

Çelik Kubbe projesi sadece bir savunma hattı değil, aynı zamanda Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının bir sembolü olarak görülüyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Çelik Kubbe hem yazılım ve donanımlarını yerli ve millî üretebilme kabiliyetine sahip olmak, diğer taraftan da caydırıcılığımızı artıracak taarruzi sistemlerin de yine seri üretimini imzalamış olmak ve bunların menzillerini, etki alanlarını artıracak çalışmaların devam etmesinin huzuruyla, mutluluğuyla çalışıyoruz" sözleriyle süreci aktardı.

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU VEREN ENVANTER

Gök Vatan'ın korunmasında görev alacak 47 araçlık dev sistem, geçtiğimiz yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Teslim töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "460 milyon dolar değerinde dosta güven düşmana korku veren 47 araçlık sistemimizi kahraman ordumuza kazandırıyoruz" açıklamasında bulundu. Çelik Kubbe'nin beyin takımını ise 'HAKİM' adı verilen Komuta Kontrol Sistemi yönetiyor. Uzun menzilli SİPER sisteminin önemine değinen Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "SİPER şu an elimizdeki en üst katman hava savunma sistemimiz. Hava aldığınız saldırıya ne kadar başarılı karşı koyuyorsan aldığın zayiat elde edeceğin sonuçta o derece lehine oluyor" tespitini paylaştı.

DEMİR KUBBE'DEN ÇOK DAHA ÜSTÜN

Çelik Kubbe, İsrail'in "Demir Kubbe" sistemiyle benzerlikler taşısa da yetenek bakımından rakibinden çok daha üstün özelliklere sahip. Alçak irtifadan yüksek irtifaya kadar her seviyede tam koruma sağlayan sistemde, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen HİSAR serisi başrolü oynuyor. HİSAR O+ sisteminin üzerinde 6 adet mühimmat bulundurduğunu belirten uzmanlar, aracın saatte 80 kilometre hıza çıkabildiğini vurguluyor.

DRONE TEHDİDİNE KARŞI LAZER SİLAHI: ALKA

Modern savaş sahasının en büyük tehditlerinden biri olan drone'lara karşı da Türkiye'nin çözümü hazır. ASELSAN üretimi KORKUT, 35 milimetrelik parçacıklı mühimmatı ile hedefleri seri ateşle imha ederken, ALKA lazer silahı teknolojide son noktayı koyuyor. ALKA'nın yeteneklerini anlatan muhabirler, "Günümüz savaş sahasında drone'lar oldukça büyük bir tehdit. ALKA lazer silahı bu tehditlere karşı koymak için üretilmiş durumda. 1 kilometrelik bir menzili bulunmakta ve o mesafedeki drone'ları, hava araçlarını lazer silahıyla imha ediyor" bilgisini paylaştı.

PAZARIN YENİ LİDERİ: SUNGUR VE GÖKDENİZ

Türkiye, ROKETSAN yapımı yakın hava savunma sistemleri GÖKDENİZ ve SUNGUR ile küresel pazardaki rakiplerini de geride bırakmış durumda. SUNGUR sisteminin menzil bakımından alanının en iyisi olduğunu ifade eden uzmanlar, "SUNGUR yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Hem omuzdan atılabiliyor hem de zırhlı araçların üzerine entegre edilebiliyor. Sabit kanatlı uçaklar, döner kanatlı uçaklar ve İHA'lara karşı etkin bir koruma sağlıyor" değerlendirmesini yaptı. Bu devasa yerli sistemler sayesinde, Türkiye'nin Gök Vatan'ı artık her zamankinden daha emin ellerde.

TÜRKİYE'NİN ÇELİK KUBBESİ

MİLLİ MÜHENDİSLİĞİN GURUR TABLOSU OLMUŞTU

Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefiyle yürütülen çalışmaların en somut meyvelerinden biri olan Çelik Kubbe, 2025 yılındaki TEKNOFEST İstanbul alanında büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. O dönem sistemin teknik detaylarını ve stratejik önemini yerinde inceleyen ahaber.com.tr editörü Büşra Arga, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü perçinleyen Çelik Kubbe, hava tehditlerine karşı milli kalkan görevini üstleniyor" sözlerini kaydetmişti. Projenin tamamen yerli imkanlarla geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Arga, "Yerli ve milli mühendislik ürünü bu sistem, gökyüzünü güvence altına alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

HER TEHDİDE KARŞI TAM KORUMA SAĞLAMIŞTI

Çelik Kubbe, sadece tek bir silah sisteminden değil, birbiriyle tam entegre çalışan pek çok yerli teknolojinin birleşmesinden oluşmuştu. Festivaldeki simülasyon alanından o dönem izlenimlerini aktaran Büşra Arga, sistemin geniş kapsama alanına vurgu yaparak, "Her türlü tehdide karşı hazır olan Çelik Kubbe, hava tehditlerini etkisiz hale getiriyor" açıklamasında bulunmuştu. HİSAR, KORKUT, GÜRZ ve KORAL gibi dev sistemlerin bir bütün halinde çalışarak oluşturduğu bu savunma ağının, modern savaş sahasının en karmaşık saldırılarını dahi bertaraf edebilecek kabiliyette olduğu o günlerde tescillenmişti.

GÖK VATAN'IN GÜVENLİĞİ O GÜNLERDEN TESCİLLENMİŞTİ

TEKNOFEST 2025'te sergilenen görsel sunumlar ve canlı simülasyonlar, Çelik Kubbe'nin düşman İHA'larını, helikopterlerini ve füzelerini nasıl tek tek avladığını net bir şekilde ortaya koymuştu. Milli kalkanın Türkiye için bir güvenlik sigortası haline geldiğini belirten Arga, "Gök Vatan artık güvende" sözleriyle o dönem yaşanan milli gururu tüm Türkiye ile paylaşmıştı

