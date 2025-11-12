Sokağa dönmek isteyen otomobile arazi aracı çarptı o anlar kamerada

12 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 12.11.2025 10:53 Güncelleme: 12.11.2025 10:54
Eskişehir'de caddeden ara sokağa dönmek için hamle yapan otomobile, karşı yönden gelen arazi aracının çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Alpu yolu üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada; Alpu yolundan Kanalyolu Sokağa dönmek isteyen otomobil bir anda hamle yaptı. O sırada Eskişehir istikametine ilerleyen arazi aracı, sokağa dönmeye çalışan otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta yok kenarına savrularak ters döndü. Kazada iki aracın sürücüsünün de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

