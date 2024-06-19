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A101 20 Haziran aktüel kataloğu yayınladı! A101 haftanın uygun fiyatlı ürünlerinin tam listesi…

Giriş: 19.06.2024 09:07 Güncelleme: 19.06.2024 09:07
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A101 20 Haziran aktüel kataloğu yayınladı! A101 haftanın uygun fiyatlı ürünlerinin tam listesi…

A101 20 Haziran aktüel kataloğu yayınladı. Haftanın indirimli ürünleri arasında Revolt RA5 180 cc Off-Road Benzinli ATV, Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv, Samsung Galaxy Watch 4, Philips Ekmek Kızartma Makinesi, Homend Grillant Inox Tost Makinesi ve 26 Jant Ön Sepetli Bisiklet en çok dikkat çeken ürünlerin başında yerini aldı. İşte A101 haftanın indirim afişi…

A101 20 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi belli oldu. 27 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 18.999 TL, Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 12.499 TL, JVC 50" 4K Ultra HD HD Android Tv 11.999 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.799 TL, Xiaomi Redmi 12 Cep Telefonu 6.999 TL, Samsung Galaxy Watch 4 3.599 TL, Samsung Galaxy Fit 3 Akıllı Saat 1.899 TL, Homend Grillant Inox Tost Makinesi 1.499 TL, Philips Airfryer 2.699 TL, Philips Ekmek Kızartma Makinesi 599 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte A101 haftanın indirim listesi…

A101 20 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 18.999 TL

Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 12.499 TL

JVC 50" 4K Ultra HD HD Android Tv 11.999 TL

Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.799 TL

Xiaomi Redmi 12 Cep Telefonu 6.999 TL

Samsung Galaxy Watch 4 3.599 TL

Samsung Galaxy Fit 3 Akıllı Saat 1.899 TL

Homend Grillant Inox Tost Makinesi 1.499 TL

Philips Airfryer 2.699 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi 599 TL

Kiwi Seyahat Ütüsü 499 TL

Kiwi Klipsli Masaüstü Fan 299 TL

Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 279 TL

Aprilla Saç Düzleştirici 299 TL

Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.299 TL

Xiaomi Enchen Blackstone 3D Şarjlı Tıraş Makinesi 459 TL

Manuel Doğrayıcı 99 TL

Revolt RA5 180 cc Off-Road Benzinli ATV 84.990 TL

Katlanır Metal Karyola Yatak Seti 3.299 TL

Çok Amaçlı Mutfak / Kiler Dolabı 1.499 TL

Ruum Store Via Ayakkabılık Varna Meşe 449 TL

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