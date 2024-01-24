ŞOK 24 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınladı! Otomobil severleri ve ev dekorasyonu yapmak isteyenleri cezbedecek fırsat…
ŞOK market, 24 Ocak tarihinde yayınladığı aktüel ürünler kataloğundaki ürünler market raflarındaki yerini aldı. 31 Ocak tarihine kadar devam edecek kampanya çerçevesinde, battaniye modellerinden başlayarak, tekstil ürünlerinden araç bakım ve aksesuar ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi uygun fiyatlarla müşterilere sunuyor. İşte ŞOK’da haftanın merak edilen fırsat ürünleri…
ŞOK marketin 24 Ocak tarihinde yayınladığı aktüel ürünler kataloğu, birbirinden kullanışlı ve uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çekiyor. 31 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan bu özel kampanyada, Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 129 TL, Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 115 TL, Sinbo Mini Abajur 149 TL, Sinbo 3 Katlı Işıklı Raf 449 TL gibi avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca, Kadın Süpersoft Pijama Takımı 280 TL, Kadın Bere Çeşitleri 38,45 TL, Kadın / Erkek Bere Çeşitleri 38,45 TL, Kadın Peluş Çorap 20,95 TL ve Kadın Uyku Çorabı 19,50 TL gibi indirimli fiyatlarla müşterilere sunulan ürünler ilgi çekecek gibi görünüyor. İşte ŞOK mağazalarında satışa sunulacak uygun fiyatlı ürünler…
ŞOK 24 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 129 TL,
Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 115 TL,
Sinbo Mini Abajur 149 TL,
Sinbo 3 Katlı Işıklı Raf 449 TL
Kadın Süpersoft Pijama Takımı 280 TL,
Kadın Bere Çeşitleri 38,45 TL,
Kadın / Erkek Bere Çeşitleri 38,45 TL,
Kadın Peluş Çorap 20,95 TL
Kadın Uyku Çorabı 19,50 TL
Polar Boyunluklu Bere 38,45 TL,
Erkek Balıkçı Bere 38,45 TL,
Kadın Peluş Çorap 20,95 TL,
Kadın uyku Çorabı 19,50 TL,
Kadın Bere 41,95 TL,
Çizgili Bere 38,45 TL
Bardak Altlığı 59,95 TL,
Parıltı Rüzgar Kupa 49,95 TL,
Kahve Desenli Kare Tepsi 54,95 TL,
Poşet Klipsli Kahve Kaşığı 12,95 TL,
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