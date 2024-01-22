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BİM 26 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’in kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? İşte yeni afiş…

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
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BİM 26 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’in kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? İşte yeni afiş…

BİM, 26 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat'a kadar devam edecek olan indirim kampanyasıyla müşterilerini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla buluşturuyor. Kampanya süresince öne çıkan ürünler arasında Dijitsu'nun 75" UHD Google Tv'si, pratik kullanımıyla dikkat çeken Tezgah Altı Buzdolabı, TCL'nin 32" FHD Android Tv'si, Desenli Çift Kişilik Yorgan, Philips Erkek Bakım Seti, Casper VIA X30 Cep Telefonu, Chef's Tava seti ve Benante yemek seti yer alıyor. İşte BİM tam indirim listesi…

BİM, 26 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat'a kadar devam edecek olan aktüel ürünler kampanyasıyla müşterilerine avantajlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında Dijitsu 75" UHD Google Tv 23.999 TL, TCL 32" FHD Android Tv 5.699 TL, Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.799 TL gibi birçok ürün, uygun fiyatlarla müşterilerin ilgisine sunulacak. Ayrıca, Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL, Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL, Polosmart Connect Smart Tartı 269 TL, Kumtel Midi Fırın 1.499 TL, Nautica Termos 650 ml 599 TL, Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL, Joyplus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker 279 TL, Nordica Kazak Tüy Toplama Makinesi 109 TL, Philips Erkek Bakım Seti 379 TL gibi çeşitli ürünler de kampanya dahilinde müşterilere sunulacak. BİM'in güncel kataloğunda yer alan bu ürünler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kampanya süresince müşteriler, ihtiyaçlarına uygun birçok ürünü daha ekonomik bir şekilde temin edebilecekler. İşte haftanı indirim afişi...

BİM 26 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 75" UHD Google Tv 23.999 TL

TCL 32" FHD Android Tv 5.699 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.799 TL

Latte Dönen Başlıklı Masaüstü Telefon Tutucu 59,90 TL

Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL

Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL

Polosmart Connect Smart Tartı 269 TL

Kumtel Midi Fırın 1.499 TL

Nautica Termos 650 ml 599 TL

Polosmart Nostaljik Radyo 349 TL

Joyplus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker 279 TL

Nordica Kazak Tüy Toplama Makinesi 109 TL

Philips Erkek Bakım Seti 379 TL

Chef's Tava 28 cm 189 TL

Chef's Sahan 20 cm 139 TL

Pratik İpli Doğrayıcı 139 TL

Benante Büyük Salata Tabağı 69 TL

Benante Ayaklı Figürlü Kupa 159 TL

Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 89 TL

Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 29,50 TL

Naturalove Oval Hasır Sepet 179TL

Naturalove Oval Hasır Ekmeklik / Organizer 139 TL

Glass in love Ayaklı Kahve Yanı Bardak 6'lı 109 TL

Glass in love Renkli Gravürlü Cam Kupa 400 ml 99 TL

Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü 59 TL

Bardaklı Başucu Sürahisi 700 ml 75 TL

4 Katlı Modüler Raf 209 TL

Soğan / Patates Saklama Kabı 12 Litre 89 TL

Tuzluk / Biberlik 2'li 18,50 TL

Silikon Set 139 TL

Esnek Taşıma Çantası 65 TL

Saklama Kabı 37,50 TL

Naturalove Bambu Kirli Sepeti 48 Litre 299 TL

Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 369 TL

Hobby Life Katlanır Temizlik Seti 299 TL

Banyo Seti 5'li 299 TL

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