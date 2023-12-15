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Haberler Aktüel Haberleri BİM 19 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Dekoratif Lamba 269 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Mini Dekor 39,50 TL, Işıklı Dekor 239 TL ve daha fazlası satışta

BİM 19 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Dekoratif Lamba 269 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Mini Dekor 39,50 TL, Işıklı Dekor 239 TL ve daha fazlası satışta

AKTÜEL
Giriş Tarihi: 15.12.2023 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023
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BİM 19 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Dekoratif Lamba 269 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Mini Dekor 39,50 TL, Işıklı Dekor 239 TL ve daha fazlası satışta

BİM, 19 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve 26 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak birbirinden şık ve kullanışlı dekoratif ürünleri tüketicilere cazip fiyatlarla sunuyor. Kampanya kapsamında Dekoratif Lamba 269 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Mini Dekor 39,50 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Led Işık Zinciri 100'lü 109 TL, Kozalak & Kokina Led Işık Zinciri 219 TL, Dekoratif Ev 12,2x9,4x7,2 cm 179 TL gibi dikkat çeken ürünler yer alıyor. İşte haftanın indirim kataloğu…

BİM, 19 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu ve 26 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile birbirinden çeşitli dekoratif ürünleri tüketicilere uygun fiyatlarla sunuyor. Dekoratif Lamba 269 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Mini Dekor 39,50 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Led Işık Zinciri 100'lü 109 TL, Kozalak & Kokina Led Işık Zinciri 219 TL, Dekoratif Ev 12,2x9,4x7,2 cm 179 TL, Dekoratif Ev 12,2x9,2x6 cm 149 TL, Dekoratif Ev 7,5x5,5 cm 79 TL, Mini Led Mum 4'lü 65 TL, Kristal Top Led Işık Zinciri 89 TL, Philips AA Alkalin Pil 24'lü 199 TL, PowerB Düğme Pil 4'lü 19,75 TL, Ledolet Filament Ampul 44,50 TL, Home Ahşap Kutu 109 TL, Home Ahşap Çerçeve 79 TL, Bambu Çubuklu Oda Kokusu 79,50 TL, Kırlent 99 TL gibi ürünler, uygun fiyat etiketleriyle BİM mağazalarında tüketicilerle buluşacak. İşte herkes tarafından merak edilen BİM indirim afişi

Fiyatı düşen ürünler belli oldu! FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER BELLİ OLDU!
16 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda peşin fiyatına 6 taksit imkanı! ŞOK’ta bazı ürünler yüzde 50 indirim fırsatı… ŞOK 16 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT İMKANI! ŞOK'TA BAZI ÜRÜNLER YÜZDE 50 İNDİRİM FIRSATI…
A101 16 Aralık aktüel indirim kataloğu yayınlandı! A101’e 125 CC Benzinli Motosiklet, Toshiba smart TV, Duvar Tipi Isıtıcı ve daha fazlası satışta A101 16 ARALIK AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET, TOSHİBA SMART TV, DUVAR TİPİ ISITICI VE DAHA FAZLASI SATIŞTA

BİM 19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dekoratif Lamba 269 TL

Işıklı Dekor 239 TL

Mini Dekor 39,50 TL

Işıklı Dekor 239 TL

Led Işık Zinciri 100'lü 109 TL

Kozalak & Kokina Led Işık Zinciri 219 TL

Dekoratif Ev 12,2x9,4x7,2 cm 179 TL

Dekoratif Ev 12,2x9,2x6 cm 149 TL

Dekoratif Ev 7,5x5,5 cm 79 TL

Mini Led Mum 4'lü 65 TL

Kristal Top Led Işık Zinciri 89 TL

Philips AA Alkalin Pil 24'lü 199 TL

PowerB Düğme Pil 4'lü 19,75 TL

Ledolet Filament Ampul 44,50 TL

Home Ahşap Kutu 109 TL

Home Ahşap Çerçeve 79 TL

Bambu Çubuklu Oda Kokusu 79,50 TL

Kırlent 99 TL

Dream Air Mum 100 gr 59 TL

Kadın - Erkek Soket Çorap 25,50 TL

Mr. Green Mikrofiber Desenli Bez 39 TL

Queen Desenli Peçete 20'li 14,50 TL

Quickdish Desenli Bulaşık Süngeri 25 TL

Ağaç Mum 45 TL

Mini Ağaç Dekor 39,50 TL

Kozalak Mum 39,50 TL

Comfort Family Keseli Desenli Kadın Çorap 17 TL

Comfort FamilyKeseli Desenli Çocuk Çorap 15 TL

Pelüşlü Sıcak Su Torbası 99 TL

Organizer Çanta 139,50 TL

Comfort Family Çocuk Termal Çorap 19,50 TL

London Thomas İnci Serisi Mandal Toka 39,50 TL

Gold Yan Toka Seti 3'lü 45 TL

Küpe Seti 75 TL

Kadife Clutch Çanta 75 TL

Klipsli Selfie Işığı 79 TL

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