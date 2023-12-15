BİM 19 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Dekoratif Lamba 269 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Mini Dekor 39,50 TL, Işıklı Dekor 239 TL ve daha fazlası satışta
BİM, 19 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve 26 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak birbirinden şık ve kullanışlı dekoratif ürünleri tüketicilere cazip fiyatlarla sunuyor. Kampanya kapsamında Dekoratif Lamba 269 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Mini Dekor 39,50 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Led Işık Zinciri 100'lü 109 TL, Kozalak & Kokina Led Işık Zinciri 219 TL, Dekoratif Ev 12,2x9,4x7,2 cm 179 TL gibi dikkat çeken ürünler yer alıyor. İşte haftanın indirim kataloğu…
BİM, 19 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu ve 26 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile birbirinden çeşitli dekoratif ürünleri tüketicilere uygun fiyatlarla sunuyor. Dekoratif Lamba 269 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Mini Dekor 39,50 TL, Işıklı Dekor 239 TL, Led Işık Zinciri 100'lü 109 TL, Kozalak & Kokina Led Işık Zinciri 219 TL, Dekoratif Ev 12,2x9,4x7,2 cm 179 TL, Dekoratif Ev 12,2x9,2x6 cm 149 TL, Dekoratif Ev 7,5x5,5 cm 79 TL, Mini Led Mum 4'lü 65 TL, Kristal Top Led Işık Zinciri 89 TL, Philips AA Alkalin Pil 24'lü 199 TL, PowerB Düğme Pil 4'lü 19,75 TL, Ledolet Filament Ampul 44,50 TL, Home Ahşap Kutu 109 TL, Home Ahşap Çerçeve 79 TL, Bambu Çubuklu Oda Kokusu 79,50 TL, Kırlent 99 TL gibi ürünler, uygun fiyat etiketleriyle BİM mağazalarında tüketicilerle buluşacak. İşte herkes tarafından merak edilen BİM indirim afişi…
BİM 19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dekoratif Lamba 269 TL
Işıklı Dekor 239 TL
Mini Dekor 39,50 TL
Işıklı Dekor 239 TL
Led Işık Zinciri 100'lü 109 TL
Kozalak & Kokina Led Işık Zinciri 219 TL
Dekoratif Ev 12,2x9,4x7,2 cm 179 TL
Dekoratif Ev 12,2x9,2x6 cm 149 TL
Dekoratif Ev 7,5x5,5 cm 79 TL
Mini Led Mum 4'lü 65 TL
Kristal Top Led Işık Zinciri 89 TL
Philips AA Alkalin Pil 24'lü 199 TL
PowerB Düğme Pil 4'lü 19,75 TL
Ledolet Filament Ampul 44,50 TL
Home Ahşap Kutu 109 TL
Home Ahşap Çerçeve 79 TL
Bambu Çubuklu Oda Kokusu 79,50 TL
Kırlent 99 TL
Dream Air Mum 100 gr 59 TL
Kadın - Erkek Soket Çorap 25,50 TL
Mr. Green Mikrofiber Desenli Bez 39 TL
Queen Desenli Peçete 20'li 14,50 TL
Quickdish Desenli Bulaşık Süngeri 25 TL
Ağaç Mum 45 TL
Mini Ağaç Dekor 39,50 TL
Kozalak Mum 39,50 TL
Comfort Family Keseli Desenli Kadın Çorap 17 TL
Comfort FamilyKeseli Desenli Çocuk Çorap 15 TL
Pelüşlü Sıcak Su Torbası 99 TL
Organizer Çanta 139,50 TL
Comfort Family Çocuk Termal Çorap 19,50 TL
London Thomas İnci Serisi Mandal Toka 39,50 TL
Gold Yan Toka Seti 3'lü 45 TL
Küpe Seti 75 TL
Kadife Clutch Çanta 75 TL
Klipsli Selfie Işığı 79 TL
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