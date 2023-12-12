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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 13 Aralık indirim kataloğu! Tost peyniri, süt, beyaz peynir, tereyağı, dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, bütün piliç, ne kadara düştü?

Tarım Kredi Market 13 Aralık indirim kataloğu! Tost peyniri, süt, beyaz peynir, tereyağı, dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, bütün piliç, ne kadara düştü?

Tarım Kredi Market, 13 Aralık'ta duyurduğu indirim kataloğuyla tüketicilere avantajlı alışveriş imkanları sunuyor. 15 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya çerçevesinde, birbirinden kaliteli ve günlük ihtiyaçlara yönelik ürünlerde cazip fiyatlarla karşılaşmak mümkün. Dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, tulum peynir, Türk kahvesi, tereyağı, tost peyniri, süt, beyaz peynir, kasap sucuk, bütün piliç, karışık turşu, Osmancık pirinci, konserve garnitür gibi geniş bir ürün yelpazesi indirim kapsamında yer alıyor. İşte güncel TK indirim listesi….

Giriş Tarihi: 12.12.2023 18:34
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Tarım Kredi Market 13 Aralık indirim kataloğu! Tost peyniri, süt, beyaz peynir, tereyağı, dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, bütün piliç, ne kadara düştü?

Tarım Kredi Market, 13 Aralık itibariyle başlayan aralık ayına özel indirim kataloğuyla tüketicilere birbirinden avantajlı fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Kampanya kapsamında dev rulo havlu 25,90 TL, yumuşatıcı 47,90 TL, çay 68,90 TL, tulum peynir 99,50 TL, Türk kahvesi 9,90 TL, tereyağı 249,90 TL, tost peyniri 159 TL, süt 21,90 TL, beyaz peynir 109,90 TL, kasap sucuk 133,90 TL, bütün piliç 60,90 TL, karışık turşu 21,50 TL, Osmancık pirinci 37,90 TL, konserve garnitür ise 20,95 TL olarak satışa sunulacak. Bu cazip fiyatlarla dolu kampanya, 15 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. İşte TK aralık ayı indirim listesi…

TARIM KREDİ MARKET 13 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 13 Aralık indirim kataloğu! Tost peyniri, süt, beyaz peynir, tereyağı, dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, bütün piliç, ne kadara düştü?

ANADOLU RİVİERA ZEYTİNYAĞU 1L 165 TL

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Tarım Kredi Market 13 Aralık indirim kataloğu! Tost peyniri, süt, beyaz peynir, tereyağı, dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, bütün piliç, ne kadara düştü?

TL GARNİTÜR KONSERVE 20,95 TL

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Tarım Kredi Market 13 Aralık indirim kataloğu! Tost peyniri, süt, beyaz peynir, tereyağı, dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, bütün piliç, ne kadara düştü?

TK KARIŞIK TURŞU 21,50 TL

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Tarım Kredi Market 13 Aralık indirim kataloğu! Tost peyniri, süt, beyaz peynir, tereyağı, dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, bütün piliç, ne kadara düştü?

TK TON BALIĞI 3X80 58,90 TL