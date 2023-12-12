12 Aralık 2023, Salı
Tarım Kredi Market 13 Aralık indirim kataloğu! Tost peyniri, süt, beyaz peynir, tereyağı, dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, bütün piliç, ne kadara düştü?
Tarım Kredi Market, 13 Aralık'ta duyurduğu indirim kataloğuyla tüketicilere avantajlı alışveriş imkanları sunuyor. 15 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanya çerçevesinde, birbirinden kaliteli ve günlük ihtiyaçlara yönelik ürünlerde cazip fiyatlarla karşılaşmak mümkün. Dev rulo havlu, yumuşatıcı, çay, tulum peynir, Türk kahvesi, tereyağı, tost peyniri, süt, beyaz peynir, kasap sucuk, bütün piliç, karışık turşu, Osmancık pirinci, konserve garnitür gibi geniş bir ürün yelpazesi indirim kapsamında yer alıyor. İşte güncel TK indirim listesi….
Giriş Tarihi: 12.12.2023 18:34
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