Hristiyanların güvenliği.

İlk bakışta insani bir hassasiyet gibi sunulsa da, işin derinine inildiğinde meselenin yalnızca vicdani reflekslerle açıklanamayacak kadar jeopolitik, ideolojik ve stratejik olduğu görülüyor.

Trump'ın Gazze'de yaşananlar karşısındaki sessizliğini "Seçim-Yahudi seçmen" bağlamında değerlendirenler,

Afrika'da yaşananları "Hristiyanlara yönelik saldırılar" şeklinde okumasını Evanjelik tabanı konsolide etmeye dönük bir hamle olarak yorumlanıyor.

Sorduğunuz vakit "tam 8 savaş bitirdi" Donald Trump.

Ama biten bir savaş biten bir kriz yok.

Kanada, Grönland, Meksika, Panama ile başladı her şey

Oralarla ilgili yaptığı açıklamalar aslında her biri birer savaş sebebiydi.

Ardından vergi kılıcını çekti..

Avrupa, Çin vs. ülkelere yönelik ekonomik bir harekata imza attı.

İsrail ise hiçbir ABD başkanı döneminde elde edemediği kazanımları Trump döneminde elde etti. Kudüs'ü başkenti olarak tanınması,

Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması,

Gazze'nin işgali,

Batı Şeria'nın ilhakı,

Lübnan'a, Suriye'ye, İran'a yönelik saldırılar….

Her biri Trump döneminde Trump desteğiyle gerçekleştirildi,

Evet 1948 yılından bugüne pek çok bölgeyi işgal etti İsrail, ama bu saydıklarımız daha değerliydi onlar için.

****

Şimdiyse bu ikili yeni bir şeyler peşinde.

Afrika'yı konuşuyorlar!

Dillerine dolanmış durumdalar Nijerya'yı Sudan'ı, Somali'yi.

Neden?

"Oralardaki Hristiyanların hayatı tehlikedeymiş"

E sormazlar mı adama,

Suriye'de, Irak'ta Hristiyanlara yönelik saldırılar yapılırken neredeydiniz?

Sormazlar mı

İsrail'in Gazze'nin işgalinde bombaladığı kiliseler Hristiyanlara ait değil miydi?

Sanki bunları hiç yapmamış gibi çıkmış "Dürzi dostlarımız" diyor Suriye'yi tehdit ediyor, "Hristiyan soykırımı" deyip Nijerya ve Somali tehdit ediyor

Netanyahu'nun söylediklerine tabii ki inanmıyoruz.

Zira "ayinesi iştir kişinin".

Kutsal metinlere dayandırarak oluşturduğu siyasetle hareket eden Netanyahu'nun, tarih boyunca kendilerine en büyük zulmü yaşatmış olan Hristiyanların canını düşündüğü söylenemez herhalde!

Beni düşündüren Donald Trump!

Tamam Afrika'nın yeraltı zenginlikleri var biliyoruz, bu ülkelerin konumları oldukça stratejik.

Ama bunun altında başka bir şey çıkabilir.

Hristiyanları bu kadar sahiplenmelerinin gerçek nedenini zamanla yaşayıp göreceğiz.

*****

Papalığa mı Soyunuyor?**

Malum barış açıklamaları oldukça tebessüm ettirmişti Trump'ın.

Ve bunun için de Nobel Barış Ödülünü istemişti.

Yine bir gün "Yeni Papa'nın kim olmasını istersiniz?" sorusuna "Papa olmak isterdim, bu benim bir numaralı tercihim olurdu" şeklinde esprili bir yanıt verdiğini hatırlatalım.

"Trump papalığa mı soyunuyor?" sorusu elbette mecazi. Ancak mecazların çoğu, gerçeğin üzerini değil, tam tersine içini açar.

Malum kendisini "Hristiyan dünyasının koruyucusu", "Küresel ahlaki düzenin savunucusu" olarak görüyor.

Ne dersiniz Nobel ödülünü almayı beklerken FIFA Barış ödülüne layık görülen Donald Trump,

bu kez de FIBA tarafından "Onursal Papa" ilan edilir, "Yeni Papalık" diye Beyaz Saray'a bir tabela diktirir mi?