Bugün dünyada acının, açlığın, imkansızlıkların hatta zulmün hüküm sürdüğü coğrafyalara kısaca bir göz atalım.

Başa Gazze'yi Filistin'i yazalım.

Sonra.

Afrika kıtası...

Ülke ülke yazmaya gerek var mı bilmem.

Çünkü birkaç ülke hariç tüm kıtada bu tablo hakim.

Üstelik sahip oldukları türlü yer altı zenginliklerine rağmen.

Yer üstünde dinleri, dilleri, ırkları, renkleri, kültürleri farklı.

Ama bilinç altınlarında ve gözlerinde buluştukları duygu aynı.

Sömürülmek ve soykırımla öldürülmek.

Birini İngiliz, diğerini Portekiz,

Bir tarafı Almanlar, diğer tarafı İtalyanlar, Belçikalılar, İspanyollar.





Ama bu pastada en büyük pay şüphesiz ki Fransa.

Sadece Cezayir'de Bağımsızlık Savaşı süresinde 1 milyon kişi Fransızlar yüzünden katledildi.

İşgalden bu yana ise 1832-1962 arasında 5,5 milyon….

Evet sadece Cezayir'de….

Varın Ruanda'da Libya'da Tunus'ta Fas'ta, Kıta genelinde bilançoyu siz düşünün.

Bugün Fransa'nın nüfusu 67 milyon.

Afrika'da Fransızca konuşan kişi sayısı 140 milyon.

Bu da zaten kıtada imza attığı kültür soykırımının ayrı bir göstergesi.

Zorla din değiştirmeden tutun, kaynaklarının yıllardır ve bugün sömürülmesi diğer başlıklar…

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Geçtiğimiz günlerde bir ülkede coşku vardı, bir diğerinde yas!

8 Mayıs…

Fransa'nın Zafer Günü.

Unutturulan ve konuşulmayan ise: Setif ve Guelma Katliamı

Katleden sömürgesi Fransa..

Katledilen ise bağımsızlığını isteyen 45 bin Cezayirli …

….

II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının yenilmesiyle Müttefik Devletler tarafında olan Fransa zaferi kutluyordu.

Sadece Paris'te değil sömürdüğü her ülkede bu kutlamalar yapılıyordu. Haliyle Cezayir'de de..

Her yerde şenlik var.

Bir de heyecan.

Çünkü savaştan sonra kendilerine asker desteği veren Cezayir'e bağımsızlık vadetmişti Fransa…

Kutlamalar devam ederken, Setif kentinde yaklaşık 4 bin Müslüman Cezayirli kendi ay-yıldızlı yeşil bayraklarını da açtı ve "Yaşasın bağımsız Cezayir" sloganları da yankılandı kalabalıktan.

Sömürgeci yönetim bunu silahlı ayaklanma saydı.

Önce 26 yaşında olan Buzid Saal isimli Müslüman bir genç, ardından 45 bin Cezayirli katledildi.

