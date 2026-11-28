Kurtarılmış mahallelerin arzıendam ettiği siyah-beyazlı yıllarda eylemci-militan olmayanlar neredeyse adamdan sayılmazdı.Acayip yıllardı...Sağ ve sol gençlik teşkilatlarının hemen hepsi eylem dilini kutsuyor, eylemsizliği aşağılıyordu.Sonuçta aynı silahtan çıkan kurşunlar bir sağdan bir soldan canlar alırdı. Ne ki tüm ölenler "şehit" ilan edilir, eylem dili daha da harlanırdı.Devlet de en hafifinden copunu gösterirdi.İsteristeruğruna olsun, gençlerin eylemleri devlet katındaparantezine alınır, ilgili gençlere deyaftası vurulurdu.

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Henüz orta mektep talebesiydik; delişmen kanımız devlete değil abilerimize uymayı icbar ediyordu.Abilerimiz gibi eylem yapmaya, en azından pankart asmaya veya "yasadışı bildiriler" dağıtmaya heves ediyorduk.Gelgelelim...Erbakan Hoca, "Anarşiye hayır" diyor, büyüklerimiz de aynen terennüm ediyorlardı.Fakat mezkûr slogan bir türlü içime sinmiyor, eylemsizliği kabul edemiyordum.Neyse ki'ı okumaya başlayınca aradığımı bulmuştum.Üstad "eylem" yerinekavramını tercih ediyor, bunu hakiki fikrin mücadelesi sayıyordu. Dahası, miskinliğe, korkaklığa ve maslahatçılığa karşı çıkıyor, "Kim var denildiğinde, sağına soluna bakmaksızın ben varım" bilinciyle, "mutlak fikir" uğruna öne atılmayı vazediyordu.Nuri Pakdil derseniz, "eylem" vesözcükleri kaleminden düşmezdi.Edebiyat Dergisi'nde 1977'de'ın "Gerilla" şiiri yayımlanınca solcu aydınlar, "dinci/gerici" bir şair nasılyazar diye hayret etmişlerdi. Oysa Pakdil, sömürüye ve emperyalizme karşı edebiyatı savaş mevziine sokan öncü bir entelektüeldi.O yıllarda beni en çok şaşırtanolmuştu. Zira "Batı'nın bütün doktrinleri içinde İslamiyet'e en yakın olan felsefe anarşizmdir" demişti.Meriç'in kastettiği kargaşa değil,'un temsil ettiği anarşizmdi. Türkiye'nin yaşadığı ise anarşi değil, anomiydi; yani ölçülerin, değerlerin ve ortak referansların çözülmesi...

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Yazık ki "eylem" kutsanırken neye hizmet ettiği sorgulanmıyor, "anarşi" derken de anarşinin ne olduğu teşrih masasına yatırılmıyordu.Halbuki düşünmeden hiçbir şey olmaz.Mesela,sloganını düşünmez, ayartıcı retoriğine kapılırsan,'nı nereye koyacaksın?Savaş vardır, devlet maskesi altında olsa da terördür; savaş vardır, arkasında devlet olmasa da direniştir, yani meşrudur.Belirleyici olan evrensel meşruiyet ölçüsüdür.Beşiktaşlı taraftarların Gürcistan polisinin biber gazına boyun eğmeyip soykırıma karşı vicdanlarının sesini dinleyerek bayrağı düşürmemeleri tastamam direniştir.Hem saldırgankarşı hem desavaşı gerekçesiyle Rus takımlarını turnuvalardan menederken 3 yılı aşkın süredir'de soykırım yapan İsrail takımlarını adeta ödüllendiren'ya karşı!Helal olsun, aşk olsun.