Şiirin tanıklığı, fotoğrafın ve haberin tanıklığından üstündür. Çünkü şiir yazıldığı anı aşar, dahası her okunduğunda yeniden yazılır, yeniden duyulur, yeniden yaralar."Yeni Bir Şey Olmadı" adlı yeni çıkan şiir kitabıylaacısını idrakimize öyle söylüyor ki, olursa o kadar olur.Kitap ağıtla başlıyor ama ağıtla bitmiyor."Eskiyen feryatları, kırgın uçurtmaları / Kaldırdım son kez göğe, yeni bir şey olmadı" diyerek kahredici umarsızlığa intizar ediliyor.Fakat..."Zeytin dalına elbet hür kuşlar da konacak" dizesiyle umudu muştulamayı da ihmal etmiyor.Ağıt ve destan iç içe.Takdir edersiniz ki ağıt geriye bakar; destan geçmişe bakmakla yetinmez.

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Fakire soracak olursanız Elönü şiirlerinin gücü Gazze dramını sloganlarla değil, hayatın yerinden edilmiş ayrıntılarıyla göstermesindedir.Şu, şu"Cesetlere çarpan top..."Hayatın olağan düzeninin parçalanması bundan daha etkili nasıl anlatılabilirdi?Bir bardak artık su tutmuyorsa, yalnız bardak kırılmamıştır değil mi?

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Sekiz yaşındaki"En yaşlı çocuk bendim" derken, "Ben altı yıl yaşadım" diyenşöyle alıyor sözü:"Altıdan geriye sayıyor bir kurşun,Bir salkım kurşun,Hiç mi yok içinde bir üzüm tanesi"İşte budur: Bir çocuğun altı yılı, bir kurşunun geri sayımına sıkışmış, "üzüm tanesi" ise büyümenin, çoğalmanın, hayatın bereketli ihtimalinin karşısına dikilmiş.Ama umutsuzluk yok.Zira "Ben altında öldüğüm ağacın zeytiniyim..." mısraı yok edilmek istenen hayatın başka bir biçimde kök saldığının ifadesidir."Yakın gözlüğünüz olsam / Bu kadar uzak bakmazdınız bana" diyerek Gazzeli Rim ve Erva ve Hind ve Amir'in ve daha nicesinin ifadesi olan "Yeni Bir Şey Olmadı" şiir kitabı dünyanın bütün dillerine çevrilmeli bence.'yü ve şiirlerini okurla buluşturan'ı tebrik ediyorum.