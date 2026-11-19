Ahmet Kaya'nın lince uğradığı o uğursuz gece hemen her ölüm yıldönümünde gündeme gelir ya, yine öyle oldu.Bir farkla ki'ün özrü kabahatinden aşağı kalmaz açıklaması nedeniyle bu sefer daha hararetli anıldı.Kimsecikler de "Yine mi o gece" veya "Yine mi Ahmet Kaya" demedi.Demesin de zaten.Fakat ne zaman 28 Şubat'tan, dış güçlerden ve FETÖ'den söz edilse "Yine mi 28 Şubat?", "Yine mi dış güçler?", "Yine mi FETÖ?" lakırdısı hiç dinmedi.Biraz daha kaptırsalar "28 Şubat'ı, FETÖ'yü, dış güçleri unutun" diyecekler, o derece.

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Ahmet Kaya'yı o gece Kürtçe şarkı okuyacağını ilan ettiği için linç eden kafa ile'ta sırf başörtüsü yüzünden üniversiteli kızlarımıza bu ülkeyi dar eden kafa aynı kafadır.Soru şudur: Bu kafa bugün Ahmet Kaya'nın yanında durmakta samimi mi?Yani o gün yaptıklarından pişman olup "hidayete" mi erdiler?Vakıa, linç kültürleri de ırkçı asabiyetleri de lök gibi baki.Kırmızıgülsırasında ayağa kalkmasını dönemin atmosferine bağlayıp "hain" ilan edilme korkusuyla açıkladı ya, değişen bir şey yok; konjonktür hazretlerinden başka.Ne sandınız! "Vay şerefsiz" manşetleriyle Ahmet Kaya'yı hedef gösteren dönemin amiral gemisi'in hitap ettiği sosyoloji buharlaştı mı?İktidarı düşürme belasına Kürt sokağına tezgâh açmayı ihmal etmiyorlar, hepsi bu!Uyanık oldukları kadar da küstahlar.Hem de'e "Fonu neden konuşmuyorsunuz?" diye gündem dayatacak kadar.

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"Kam davulu" sahnesi üzerinden'ı "Türklüğü aşağılamakla" itham ettiler ama "Türklerin şansı Atatürk'tü; Atatürk'ün şanssızlığı Türklere gelmesiydi" diyenve'e gıkları çıkmadı.Ulan madrabazlar bundan âlâ Türk düşmanlığı mı olur?Vaktiylediyen yazarçizerlerine de ağızlarını açmamışlardı.Neden mi?Ağızlarını açmadıkları körkütük muhalif,parttime muhalif. ("Her şey çok güzel olacak" kampanyasına omuz vererek İmamoğlu'nu desteklediği gibi Cumhurbaşkanımızdan da ödül aldı.)Hayır yani, madem'ya o kadar sahip çıkıyorsunuz, nedendiyen Fatih Altaylı'ya zerre miskali tavrınız yok? Tam aksine, programlarına koşarak gidiyorsunuz...Siz değil misiniz'ı Külliye'deki opera salonunda konser verdiği için,'a ise sırf'a söyleşi verdiği için hakaret eden?Siz değil misinizve'a sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sizin gibi düşmanlık yapmadığı için yıllar yılı demediğinizi bırakmayan?Gidin yatın.