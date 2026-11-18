herhangi bir İtalyan değil, hepinizin bildiği otomobil devi'ın mirasçısıydı.Sadece Fiat'ın da değil... Helikopter üretim tesislerinden tutun da ünlü futbol kulüplerinden'a kadar uzanan devasa bir ekonomik imparatorluğun...Ama bu imparatorluk,'ya krallar gibi yaşamak yerine dünyayı zindan etti.Neden mi?Sırf Müslümanlığı seçtiği için...Felsefe alanında doktora yapan Edoardo, bir gün üniversitenin kütüphanesinde Kuran-ı Kerim ile karşılaştı ve olanlar oldu. Daha sonra en yakın dostlarından kendisineadıyla seslenmelerini istedi.

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Küresel sermayenin merkezindekiailesinin tek vârisinin İslam'ı seçmesi, (Edoardo'nun annesinin Yahudi kökenli olması itibarıyla da) siyonist network'ü alarma geçirdi.Öncelikle babası Giovanni Agnelli devreye girdi ve çok sevdiği oğlunu vârislikten men etti.Fakat, oğlu bunu "Ballar balını buldum / kovanım yağma olsun" misali hiç umursamadı.Naçar komplo kurdular; yetmedi, hapse attılar. En son olarak da akıl hastanesine kapattılar.Ne yapsalar inancından taviz vermedi.Giovanni Agnelli öz oğlunu mirastan men etmekle kalmadı; önce halasının oğlunu, onun ölümünün ardından da kızının Yahudi kocasından olan oğlu John Elkann'ı yeni vâris tayin etti.Edoardo inancı gereği, mahut imparatorluğun siyonist network'ün eline geçmesine göz yumamazdı.Söz konusu servetin inancına ve mazlumlara düşman odakların elinde bir zulüm aracına dönüşmesine engel olmak için vârislik hukukunu geri alacağını ilan etti.Ne ki bu tavrı, sistem nezdinde bardağı taşıran son damla oldu.15 Kasım 2000'de, General Franco Köprüsü'nde intihar süsü vererek onu katlettiler.

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Bir yanda dört yanı küfürle kuşatılmış bir dünya içinde hidayete eren ve bu hidayet uğruna dünya nimetlerini elinin tersiyle iten klas bir Müslüman, diğer yanda şehadetleri dinin temeli olan ezanların 5 vakit okunduğu bu güzelim ülkede üç kuruşluk menfaat uğruna zillete düçar olanlar...Bir yanda can parçası evlatlarını küçücük leğenlere koyup iptidai çadırların içine dolan sularda yüzdürmek zorunda kalan, diğer yanda fon yolsuzluğu marifetiyle paranın içinde yüzen "süslümanlar"...Bir yanda şehadetinin yıldönümünde onur duyduğumuz Edoardo Agnelli'nin (Hişam) aziz hatırası, diğer yanda fon yolsuzluğu yapanlarla aynı gökyüzü altında yaşamanın utancı...Rabbim sen sabır ver.