Aptallıkları yüzde 30 fazla mı?
Giriş Tarihi:
İsrail örgütünün "Yahudi üstünlükçü" algı operatörleri, "Filistinliler LGBT'lileri öldürüyor, siz nasıl Filistin'i desteklersiniz?" diyerek Amerikan liberallerini ayartmaya çalışırken, Cumhuriyetçileri hesaba katmayıp baltayı taşa mı vuruyor sanıyorsunuz?
Hayır, asla!
Cumhuriyetçilerin "Demokratlar iktidara gelirse çocuklarımızı eşcinsel yapacak!" şeklindeki katıksız paranoyasının alabildiğine farkındalar.
Gazze soykırımını destekleyen Cumhuriyetçilerin aptallığını çok iyi bildikleri için ince ayar yapmaya hiç gerek duymuyorlar.
Bu öyle bir aptallık ki...
Milyonu hayli aşkın takipçili Amerikalı bir hesabın (yüzlerce yorumla alabildiğine desteklenen) paylaşımına göre, Teksas'ta nüfusun binde ikisi bile etmeyen Müslümanlar (tıpkı 1979 İran'ında olduğu gibi) şeriatı Teksas'a sinsi bir şekilde getireceklermiş!
Evet, çok komik ama yabancısı olduğumuz bir paranoya değil.
Zira 28 Şubat sürecinde Humeyni'den Korkan Kadınlar Derneği'nin öncülük ettiği "laikçi esnaf" aynı manyaklıkla maluldü.
Durumdan vazife çıkartan anlı şanlı paşalarımız da "Biz İranlı generaller gibi seyretmeyiz..." diyerek tankları caddelerde yürütmüşlerdi.
İşin ironik yanı...
O dönemde 28 Şubat'ı destekleyenlerin birçoğu (en azından Kemalist kanadı) ABD-İsrail'e karşı bugün İran'ı desteklerken, Mollalar diye aşağılanan kesimle aynı maziye sahip günümüz muhteremlerinin içinde İsrail'i İran'a tercih edeceğini söyleyenler bile çıktı.
Gelgelelim...
Ne "Laiklik elden gidecek, İran Türkiye'ye şeriatı ihraç ederek bütün kadınlarımızı çarşafa sokacak!.." paranoyası ne de "İran Türkiye'yi Şiileştirecek, Sünnilik elden gidecek!.." paranoyası, yüzde bir buçukluk Müslüman nüfusun Teksas'a şeriatı getireceğine dair söz konusu paranoyayla boy ölçüşebilir.
Teksas'a şeriatın gelmesine engel olmak için Haçlı seferine çıkmayı önerebiliyorlar!
Bizim paranoyaklara bakınca Aziz Nesin'in "Türk halkının yüzde 60'ı aptaldır" sözünü hatırlamak mümkün.
Teksas'taki Müslümanların bir buçukluk varlığını, "Holokost bu işin yanında piknik kalır..." diyecek kadar korkunç bir felaket gören Amerikalıların paranoyalarına bakınca ne desek acaba?
"Bunların en az yüzde 90'ı aptal" mı yahu?
Hayır, asla!
Cumhuriyetçilerin "Demokratlar iktidara gelirse çocuklarımızı eşcinsel yapacak!" şeklindeki katıksız paranoyasının alabildiğine farkındalar.
Gazze soykırımını destekleyen Cumhuriyetçilerin aptallığını çok iyi bildikleri için ince ayar yapmaya hiç gerek duymuyorlar.
Bu öyle bir aptallık ki...
Milyonu hayli aşkın takipçili Amerikalı bir hesabın (yüzlerce yorumla alabildiğine desteklenen) paylaşımına göre, Teksas'ta nüfusun binde ikisi bile etmeyen Müslümanlar (tıpkı 1979 İran'ında olduğu gibi) şeriatı Teksas'a sinsi bir şekilde getireceklermiş!
Evet, çok komik ama yabancısı olduğumuz bir paranoya değil.
Zira 28 Şubat sürecinde Humeyni'den Korkan Kadınlar Derneği'nin öncülük ettiği "laikçi esnaf" aynı manyaklıkla maluldü.
***
Yaşı müsait olanlar unutmamışlardır: İrtica, mürteci lakırdılarıyla mahkûm etmeye çalıştıkları muhafazakârları "Mollalar İran'a" sloganları eşliğinde şeytanlaştırmaya çalışmışlardı.
Durumdan vazife çıkartan anlı şanlı paşalarımız da "Biz İranlı generaller gibi seyretmeyiz..." diyerek tankları caddelerde yürütmüşlerdi.
İşin ironik yanı...
O dönemde 28 Şubat'ı destekleyenlerin birçoğu (en azından Kemalist kanadı) ABD-İsrail'e karşı bugün İran'ı desteklerken, Mollalar diye aşağılanan kesimle aynı maziye sahip günümüz muhteremlerinin içinde İsrail'i İran'a tercih edeceğini söyleyenler bile çıktı.
Gelgelelim...
Ne "Laiklik elden gidecek, İran Türkiye'ye şeriatı ihraç ederek bütün kadınlarımızı çarşafa sokacak!.." paranoyası ne de "İran Türkiye'yi Şiileştirecek, Sünnilik elden gidecek!.." paranoyası, yüzde bir buçukluk Müslüman nüfusun Teksas'a şeriatı getireceğine dair söz konusu paranoyayla boy ölçüşebilir.
***Mahut paranoya o kadar güçlü ki...
Teksas'a şeriatın gelmesine engel olmak için Haçlı seferine çıkmayı önerebiliyorlar!
Bizim paranoyaklara bakınca Aziz Nesin'in "Türk halkının yüzde 60'ı aptaldır" sözünü hatırlamak mümkün.
Teksas'taki Müslümanların bir buçukluk varlığını, "Holokost bu işin yanında piknik kalır..." diyecek kadar korkunç bir felaket gören Amerikalıların paranoyalarına bakınca ne desek acaba?
"Bunların en az yüzde 90'ı aptal" mı yahu?