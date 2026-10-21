‘İşte o koyuyor adama!’

Netanyahu'nun "Ortadoğu Jeopolitik İttifaklar" haritası,'in o meşhur "Lebensraum" (yaşam alanı) sapkınlığına ne çok benziyor!Güvenliği "ötekinin" imhasına bağlayan mahut haritalı strateji sakın ola Netanyahu'yla kaim sanılmasın. Zira bu aynı zamanda bir seçim propagandası.Demek ki ulusça kan içmeye,'nin çocukları gibi tüm bölgenin çocuklarını paramparça etmeye aşeriyorlar.Bölgeyi kalıcı bir cehenneme çevirmeyi kafaya öyle koymuşlar ki...Maliye Bakanlarıgündüz gözüyle'yı,'ı, Gazze'yi yutmaktan bahsedebiliyor.

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ve İran engel olmasa soykırımcı Netanyahu,'in "The Great Dictator" (Büyük Diktatör) filminin o ikonik sahnesinde olduğu gibi bölgeyle oynayacak!Malumunuz, engellerden birini ekarte etmek için ABD'yi'a saldırttı ama aynı tarifeyi Türkiye'ye (en azından şimdilik) uygulayamıyor.Belki de birileri o sahnenin finalinde olduğu gibi balonun patlamasından çekiniyordur, bilemiyorum.Benim bildiğim şudur: İsrail er veya geç Türkiye'ye ya saldıracak ya da saldırmaya değmeyecek kadar güçten düşürmek için küresel siyonizmin tüm imkânlarını seferber edecektir.Eski İsrail Başbakanı, Şubat 2026'da Amerikan Yahudi Kuruluşları Başkanları Konferansı'nda Türkiye'yi tevekkelitesmiye etmemişti.

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oturup akıbeti beklemek yerine, İsrail'in bölgesel işgallerine karşı'yla tampon oluşturmaya çalıştı.Gelgelelim...da boş durmadı. Yemen Ensarullah'ını araçsallaştırarak'ı İsrail ile aynı kazana sokmak, yani ittifakının hedefini saptırmak için tezgâh kurmaya kalkıştı.Akılları sıra İsrail'i, Mekke İttifakı'nın gizli partneri yapacaklar.İran veüzerinden tehdit ettikleri Suudi Arabistan'a, İsrail'le bir olma zilletini kabul ettirmek istiyorlar.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezhepler üstü klas duruşu, işbu tehdit tezgâhına çomak sokuyor.Fakire soracak olursanız, İran Cumhurbaşkanı'ın Al Jazeera'yedemesi bunun göstergesi.Takdir edersiniz ki Cumhurbaşkanımızın yükü gerçekten çok ağır.Hem Türkiye'nin de bekası için Mekke İttifakı'nı korumak hem de hedefinden sapmasına engel olmak zorunda.Bunca ağır yük yetmezmiş gibi bir de içeriden (foncu yüzsüzler gibi) ekstra yük verenler yok mu, o dizedeki gibi "işte o koyuyor adama".