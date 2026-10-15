Gardaşlık kullanma kılavuzu

Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına Türkiye'den yükselen eleştirilere'in partisi YAP "Bir millet, iki devlet" demek, başkasının iç işine karışma hakkı vermez!.." şeklinde tepki gösterdi.Çok etkileyici gerçekten. "Vay canına" diyesi geliyor insanın, o derece!Lakin kakofoniye neden olmaması için sağlam bir liste çıkarmakta fayda var.Elimizdediskurunun neleri kapsadığına dair birolmalı ki ileride bir yanlış anlaşılma olmasın. Mesela,'la veya başka bir güçle savaştığında, "Bu Azerbaycan'ın iç işleridir, karışmayalım" düşüncesiyle Türkiye seyretmesin.Yani, Türkiye barış döneminde karışmasın ama savaş döneminde her daim koşup gelsin.

***

Azerbaycan devlet televizyonundan verilen mesajlar oldukça manidardı.O kadar ki, "Azerbaycan da Türkiye gibi laik bir devlet" denilerek, "Siz de laikliğin gereği olarak başörtüsünü yasaklayın" mesajı gündüz gözüyle ihsas edildi.Çok sağ olsunlar, hepten kaptırıp gitmediler. Yoksa "İç işlerinize karışsak da siz bizim iç işlerimize karışmayın..." diyebilirlerdi.Soru şudur:Türkiye'nin yakın bir geçmişte travma çapında yaşadığı "başörtüsü sorununu" Azerbaycan'da hortlatmaktan maksat nedir?Azerbaycan'a "laiklik" yeni mi geldi, değişen ne?derseniz aynı Aliyev.Sahi iki kardeş ülkenin arasına huzursuzluk sokmak kimin işine gelir?

***

Olağan şüpheliler:ve İran. Aliyev'in İran'la işi olmayacağına göre, geriye İsrail kalıyor.Türkiye'yi'dan daha tehlikeli gören ve Aliyev'le sıkı fıkı olan başka ülke de yok zaten.Bunu test etmek de gayet basit:mahut yasaktan dönmüyorsa, onu buna icbar eden güç bellidir.Aynı mantığıile Suudi Arabistan çatışması için de devreye sokabiliriz.Malumunuz, Ensarullah'ın temel şartı,'ın Yemen'e yönelik ablukayı kaldırması; Suudi Arabistan'ın temel şartı Ensarullah'ın saldırıları koşulsuz biçimde sona erdirmesidir.Aslında birbirini tamamlayan iki şart bu.Çünkü çatışmanın sürmesi her şeyden evvel'nı, İsrail'i dizginlemek hedefinden uzaklaştırır. Hele ki çatışma zamanla tüm bölgeyi yakacak bir mezhep kavgasına dönüşürsebayram eder.Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki Türkiye ilk günden itibaren barıştan yana.Pardon, kimin arkasında kim mi var?Çatışmanın sürmesini kim istiyorsa arkasında kuvvetle muhtemelvardır. Nokta.