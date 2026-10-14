Yallah Türkiye’ye

İlham Aliyev nasıl bir "aydınlanma" yaşadıysa artık, bir sabah kalktı Azerbaycan'da hicabı (başörtüsünü) yasakladı.Malumunuz, yasağa itiraz edenleri de gözaltına alıyor.Anlaşılan o ki başörtülülere göz açtırmak istemiyor. Öğretmenleri bile işten uzaklaştırdı, o derece...Söylenenlere bakılırsa mahut yasağın temel gerekçesi "İran kaynaklı dini nüfuzu" kırmakmış.Kafa aynı kafa demek ki.Zira,'ın kudretli paşalarından birinin "Biz İran gibi hata yapmayız" lakırdısı dönemin gazete manşetlerini süslemişti."Hata" dediği, İran genelkurmayının "irtica" tehlikesini zamanında görmemesinden ibaretti. Başörtüsünü "irticanın" en bariz simgesi olarak görüyorlardı.

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"Başörtüsü yasağı İran kaynaklı dini nüfuzu kırmak için getirildi" diyenlerin yanı sıra Arap etkisine veyaengel olmak için getirildi diyenler de var.En kalabalık güruh mu?Yasak gerekçesi olarak ikisini birden (İran ve Arabistan) gösterenler.İroniye bakar mısınız: Yasakçıların kendileri için tehlike addettiği her iki ülke sahada birbirini yiyor.İşin matrak yanı, Aliyev'in nevzuhur yasağını savunan Azerbaycanlı "gardaşlarımız" içinde,şeklinde sosyal medyada paylaşım yapanlar bile var.Tıpkı "Humeyni'den Korkan Kadınlar Derneği"nin 28 Şubat'ta beş vakit terennüm ettiği gibi.Öyle bir kafa ki bu, kendini zerre miskali güncellemiyor.

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Halbuki, "yallah" diye adres gösterdikleri ülke bile kendini güncellemiş.hanedan ile dini çevreler arasındaki tarihsel mutabakatı törpüledi.Geleneksel güç dengeleri tasfiye edildi. Dini otoritenin yerini küresel entegrasyon aldı.Modernleşme belasına geleneksel kamusal alanı Beyonce, Mariah Carey ve Justin Bieber gibi küresel figürlerin sahne aldığı, dev organizasyonların akın ettiği bir vitrine dönüştürdü.Ve daha bir sürü...Naçizane tavsiyem, "gardaşlarımız" başörtülülere adres göstereceklerse, başörtü yasağının kaldırıldığı Türkiye'yi göstersinler.En azından bizdeki ruh ikizlerini arkalarına alırlar.