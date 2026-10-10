İyi ki tutuklanmadı

Gözaltına alındığı gün yazı günüm olsaydıbaşlıklı bir yazı dercederdim.Madem isnat edilen suç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", bu halkın sıradan bireyi olarak gönlümden geçen buydu.Her şeyden evvel şuncağızı söyleyelim, Berna Hanımcığım durduk yere o paylaşımı yapmadı.İzmir Büyükşehir Belediye BaşkanıAK Parti'ye geçmeseydi, "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!" yazmayacaktı.Demek ki mahut suçun müsebbibiFakat esas müsebbip bizzat. Neden mi? Onu yazının sonunda bulacaksınız...

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Neyse kitutuklanmadı da bu yazıyı gönül ferahlığıyla yazabiliyorum. Tutuklansaydı, kalemim asla çalışmazdı.Kaldı ki böyle suçlara verilecek en büyük ceza, mağduriyet maskesiyle perdelenmesine fırsat vermemektir.Bırakın o ibretlik sözünün altında ezilmeye mahkûm olsun. Sözün altında ezilme yeteneği mefluçsa da sağlık olsun.Bu arada Berna Hanımcığımın hakkını teslim etmeyi de ihmal etmeyelim. Vaktiyle "Sütte leke var onda yok" diye takdim ettiği Cemil Tugay'ı sırf AK Parti'ye geçtiği içinilan eden'in tepkisinden çok daha orijinal tepki verdi.Her şeyden evvel kafa yordu... Mahkemedeki ifadesinden bunu rahatlıkla söktürebiliyoruz. Mesela, "Korkma!" sözü'na atıfmış...Üstelikbile yokmuş, o derece masum yani.Bilemiyorum, trafik cezası çok olsaydı hâkim "Kızım ama senin trafik cezan da çok, seni serbest bırakmayız" mı diyecekti?En önemlisi dedemiş. Maazallah yaveyadeseydi!..Çok kafa karıştırıcı olurdu.

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Gelgelelim, İzmir'in Türkiye'den ayrılması gerektiğini savunan eskiİzmir Milletvekili'in arzusu gerçekleşseydi Berna Hanımcığımın İzmir acısı çekmesine hiç gerek kalmazdı."Biz Avrupalı olmaya hazırız. Gerekirse İzmir ayrılsın. Yani biz istemeyiz, bu şartlarda bunlarla yaşamayı..." şeklindeki düşüncelerini bizimle paylaşmıştı ya onu diyorum.Gerçi İzmir'i işgal eden Yunanlılar da aynısını düşünmüş,kurmuşlardı.Rahmetli can arkadaşımolsaydı "İzmir'in AK Parti'ye geçmesinin esas sorumlusu Mustafa Kemal'dir" diye bir güzel dalgasını geçerdi.Zira, Gazi Paşa, İyonya Cumhuriyeti'ne son verip Avrupalılığımıza engel olmasaydı, İzmir'in'ye geçmesi de doğal olarak söz konusu olmayacak, Berna Hanımcığımın da "korkmasına" lüzum kalmayacaktı.