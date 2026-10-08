Bu filmin sonu 3 yıl önce yazıldı

Hekim ve travma araştırmacısı ünlü düşünür"Tarih 7 Ekim'de başlamadı..." demişti.Asla yalnız değildi.Dün itibarıyla üzerinden tam 3 yıl geçen Aksa Tufanı'nın tarihsel bağlamından koparılmasına İrlanda Cumhurbaşkanıbaşta olmak üzere birçok vicdan sahibi, hakkaniyetli insan da karşı çıkmıştı.Zira...Tarihisabahından başlatmanın, en hafif tabirle yarım asırdır süren'in işgal ve zulüm düzenini aklamanın en konforlu yolu olduğunu biliyorlardı.

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Onlarca yıllık işgal ve abluka yok sayılarak tek bir gün üzerinden tarih anlatmak, çatışmanın nedenlerini değil yalnızca sonuçlarını merkeze almaktır.Bu nedenle ünlü dilbilimci filozofde Aksa Tufanı'nı doğuran siyasi ve tarihsel koşullara dikkat çekmişti.Lafı dolaştırmaya hiç gerek yok..., iki milyondan fazla insanın yıllar yılı toplama kamplarına denk koşullarda tutulmasına, dahası, yaşama haklarının gasp edildiğinin görmezden gelinmesine isyanın adıdır.

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de "Hiç kimsenin Filistinlilere şiddetsiz eylem yapmaları gerektiğini söylemeye hakkı yoktur..." demişti.Gelin görün ki...Dünya çapındaki bu 3 Yahudi düşünür (Chomsky, Mate ve Finkelstein) Filistinlilerin meşru direnme haklarını teslim ederken bizdeki "aydıncıklar" Aksa Tufanı'nı ilk günden mahkûm etmişlerdi.Mahkûm etmek de laf mı?!Mesela, "barbarlık" olarak nitelendirdiği Aksa Tufanı içindemişti...İsrailli hava kuvvetleri mensuplarının esir düşmeyi önlemek adına kendi insanlarına ateş edildiğine dair itirafları,ın amacının zulmü durdurmak için rehine almak olduğu gerçeğiyle birleştiğinde, ilk günden itibaren pompalanan propagandanın korkunçluğu ortaya çıkar.Lakin "sömürge aydınlarımız" işbu propagandanın etkisiyle değil, bizzat bu propagandaya katkı sunmak için tozutmaya başladılar.Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz:7 Ekim, kendisinden önceki tarihsel süreçten bağımsız ele alınamayacak, kökleri yarım asrı aşan bir dönüm noktasıdır.Hem de siyonizmin antisemitizm yakıtını bitiren, İsrail'in sonunu gösteren bir dönüm noktası.