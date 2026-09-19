Kim düşman kim kahraman?

Şayet Orta Asya'dakiağına çomak sokan bir bordo bereliyseniz, kaleminizin kırıldığı anda ambulansın ve doktorun "tesadüfen" olmaması da kameraların aniden miyoplaşması da gayet doğaldır.'nun maruz kaldığı buydu.'nın Fetullah'a yazdığı mektup marifetiyle bileti kesildiği için "köstebekleri" deşifre edeceği savunmasını okuyamadan aramızdan ayrıldı.İşin acayip tarafı,adlı dizide bu infaz (racon keser gibi) önceden yayınlanmıştı.Çok enteresan bir diziydi, derinlerde hâkimiyet kuran, dizinin konseptini belirliyordu.

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Bu trajikomik durumu ta'debaşlıklı naçizane bir yazımda dile getirmiştim.Zira derin devlet adına çalışan dizinin kahramanı "Polat Alemdar", bir sezon sonra derin devleti temsil eden "İskender Büyük" karakterine (hiçbir dramatik kırılma yaşamadan) dönüştürülmüş ama seyircinin ruhu duymamıştı.Bir de şuncağıza dikkat çekmiştim:Polat Alemdar ve adamlarının "cinayetlerine" meşruiyet kazandırmak içinkarakteri üzerinden "din" araçsallaştırılıyordu. Mesela, Hızır Aleyhisselam kıssasıyla derin devlet cinayetlerine kılıf dikilmeye çalışıldı. Neymiş: Hızır'ın işlediği cinayetteki hikmeti koskoca Hz. Musa bilememiş, biz fâniler de Polat Alemdar'ın cinayetlerindeki "devlet hikmetini" anlayamazmışız!Kaşif Kozinoğlu'nun 2026 itibarıyla dosyası raftan indirildi, belki biz fâniler de artık anlayacağız.Lakin birileri huysuzlaştı, dahası etekleri tutuştu.Baksanıza, CIA-FETÖ ortak yapımı istihbarat cinayetini aydınlatacak hayati soruşturmayı sulandırmaya, dahası itibarsızlaştırmaya nasıl da çalışıyorlar.

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Her daim agâh olmak lazım gelir... Yoksaizleyicisineileyer değiştirmesini yutturdukları gibi gerçek hayatta da öyle akıl almaz şekilde taklaya getirirler ki aklınız şaşar.Zaten manipülasyon/algı teknikleri bunun için var.An gelir dört dörtlük bir sahtekâr,ambalajıyla "kahraman" diye yutturulur.An gelir'inmisali, "halkın kahramanı" gündüz gözüyle "halka düşman" belletilir...Agâh olmazsanız "hayat vadisinde" kim düşman kim kahraman şaşarsınız.