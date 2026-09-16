Gerici kıskacı

Çocukların yaz aylarında Kuran okumayı öğrenmesinden başörtüsüne kadar uygulanan bilumum yasakların siyasi ayağı bunlardı.Bu bir iddia değil; arşivler ortada.Zaten inkâr etmiyor, sadece yüzleşmekten kaçınıyorlar.Ne ki, o ceberut yasakların siyasi faturasını ödemekten usandıkları için politika değiştirdiler.İşe önce başörtüsüyle barışma şovuyla başladılar.'nun "çarşaf açılımı" bu "değişimin" en bariz göstergesiydi.Daha sonraları muhafazakâr partilerle kurduklarıda etkisiyle, bir zamanlardiye yaftaladıkları kesimin söylemlerini terennüm etmeye başladılar.Malumunuz artıkyaygarası koparmıyorlar.Bunun yerinealgısına yatırım yapıyorlar. Üstelik hiçbir dönemde kendi yaşam tarzlarını böylesine fütursuzca sergileyemedikleri hâlde...Şu hâle bakın: Bir yandan bu algı operasyonunu yürütürken, diğer yandan "Benim bedenim, benim kararım" sloganları eşliğinde tanga şortlarla arzıendam etmeye başladılar.

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Elbette bunların mahut değişimi, samimi bir yüzleşmenin değil; tamamen pragmatik kaygıların eseriydi.Yoksa "Ayol bunlar da her yerde" tarzı dışlayıcı lakırdılara imza atmaz, şiddete varan densizliklere başvurmazlardı. Hele ki şekvacı olanlara, 28 Şubat travmasıyla alay edercesine,demezlerdi.İçlerinde pişmanlık duyana da rastlanmadı.Tam aksine "öteki" için pişmanlık mizansenleri ürettiler. Rol icabı başörtüsü taktığı ortaya çıkan o "müftünün karısı" bunun ibretlik örneğiydi.

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Daha geçenlerde, Ardahan ziyareti sırasında'in yanına yaklaşan ve 25 yıl imamlık yaptığını belirten o eleman da "Artık imamlığı bıraktım, kızıl komünist oldum. Lütfen sert muhalefet yapın..." dedi.Ne kadar enteresan değil mi?İmamın kızı, imamın kendisi, müftünün karısı, daha nesi ve nesi pişman olup bunların safına katılırken, bugüne kadar hiçbir ayyaş veya kumarbaz veya eskort veya ateist tövbe edip bunların sözde "hak yoluna" girmedi...Demem o ki, ne kadar saklamaya çalışsalar da bilinçaltları onları ele veriyor.gazetesinin geçen gün attığımanşeti bunun göstergesidir.Marmaray'dan devasa havalimanlarına kadar ülkeyi büyüten her yeniliğe takoz koyanların kalkıp milleti "gericilikle" itham etmesi de ne bileyim...