Şeytani tuzak

geçenlerde işgal altındaki Golan'a, Şeyh Dağı'na çıkıp başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerine meydan okudu: "Yermük'ten Akdeniz'e kadar mutlak kontrol bizde!.."Lakin hayaller "mutlak kontrol", gerçeklerZira, Gazze soykırımcısı Golan'da caka satarken aşağıdaşah damarına bastı. El-Muha Limanı'nı kontrol edip Kızıldeniz'i kilitledi...Hülasa, o çok güvendikleri limanlarda artık işler kesat... Küresel rotalar felç.Koskocadonanması bile çaresiz kaldı.Baktılar ki bu iş donanmayla çözülecek gibi değil, klasik İngiliz numarasına sarıldılar:"Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmak!.."

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Bunun için de'nı (Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan) koçbaşı yapmak istiyorlar.Şu Siyonist akla bakın hele:Arz-ı Mevud işgal planına karşı kalkan olması gereken mezkûr ittifakı, kendi hedefleri doğrultusundave'ın üstüne saldırtacaklar.Baksanıza Amerikalı Senatörnasıl da küstahça talimat veriyor: (mealen) "Mekke İttifakı'nın kuralı belli, birinize yapılan saldırı hepinize yapılmıştır. Husileri yok edin!.."Yani, Pakistanlı askerlerle birlikte Mehmetçik kan döksün,da Golan'da purosunu içsin!Maazallah...

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Soykırımcı Siyonistlerin güvenliğini Müslüman kanıyla sağlamaya yönelik bu şeytani tuzağa karşı sadecedeğil, Ensarullah veda çok dikkatli olmalı.Çünkü...Mekke İttifakı'nın "birine yapılan saldırı tümüne yapılmıştır" maddesi ortadayken namluyu Suudilere çevirirseniz "" yani İsrail'in nihai amacına kendi ellerinizle yardımcı olursunuz. (Kıymet hükmümüz şudur: Müslümanlar arası her savaş sonuç itibarıyla iç savaştır.)Elbette Siyonist kuşatmaya karşı elleriniz bağlı duracak hâliniz yok.Lakin Suudilerle güven artırıcı önlemler almak varken, mezkûr ittifakın elini zora sokmanın da âlemi yok.Bozgunculuğa karşı her daim "birlik/vahdet" diye çırpınan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Mekke İttifakı'nın kurucu ortağı olmasını tarihî bir şans olarak değerlendirin.Uzun lafın kısası:Müslüman kanıyla Siyonist güvenliğini sağlamak isteyen şeytani tuzağa ne siz düşün ne de Mekke İttifakı'nın düşmesine zemin hazırlayın.