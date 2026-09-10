Sermayeyi nasıl da tüketiyorlar

Gazze soykırımı boyunca İsrail'e silah sevk eden, ne hikmetse bir sabah uyanıp kendini insan hakları havarisi ilan ediverdi.Bu ani "aydınlanmanın" nedeni mi?Evrensel ahlak falan değil elbette; pragmatik panik atak, başka ne olsun!Zira soykırımcı Netanyahu'da yerleşimci işgalcilere alan açmakla, "İbrahim Anlaşmaları" dolayımında bölge ülkelerini İsrail'le kaynaştırma projesine zeval veriyor.Yani işgal politikaları yüzünden "İsrail'le normalleşme" masasını deviriyor. (Bölge halkları için İsrail'le normalleşme gerçekte "" ama bahsi diğer.)Anlaşılan o ki'nun işgal ve katliam şehveti uğruna mezkûr projeyi tarumar etmesi ABD-İngiltere'nin canını felaket sıkmış, "" rolü de İngiltere'ye düşmüştür.Başbakan, İsrail'e yaptırım açıklamadan evvel tevekkeli'a haber vermedi.

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Yanlış anlaşılmasın:, İsrail'e "Seni terk ediyorum" demiyor, "Jeopolitik kredi kartımın limitini çok zorlama" diyor.Nihayetinde'deki soykırımı zerre umursamayan, sadece Batı Şeria'daki ilhak yüzünden oyun planı bozulacak diye nevroza giren ikiyüzlü Batı tavrından söz ediyoruz.Gelgelelim...Batı'nın alabildiğine şımarttığı İsrail, üç-beş yerleşimci (işgalci) domatesine getirilen bu kısıtlamaya bile çok sert tepki gösterdi.Mesela, ırkçı Siyonist rejimin Dışişleri Bakanıderhal misilleme yaparak Doğu Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğunun 30 gün içinde kapatılmasını istedi.

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En büyük ve en zavallı tepki Netanyahu'nun oğlundan geldi. Holokost'tan İngiltere'yi sorumlu tuttu.Bununla da yetinmedi,muhabbetinde'e arka çıktı.ABD Büyükelçiside ondan geri kalmadı.O kadar ki kendisi de Yahudi olan İngiliz Dışişleri'ı gündüz gözüyle "" ilan etti.Zora düştüklerinde (özelliklendan beri) tüm dünyaya yerleştirdikleri o devasa mağduriyet sermayesini nasıl da pervasızca tükettiklerini görüyorsunuz değil mi?