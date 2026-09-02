Kalp krizinin nedeni o sır mı?

"Bize en uzak tarihimiz, yakın tarihimizdir" demişti. Yakından da yakın tarihimiz ise yazılmamış veya yeniden yazılmakta olan faili meçhul cinayetler çöplüğüdür.Adalet Bakanlığımız sayesinde işte bu "en yakın tarihimiz" yeniden yazılıyor.vecinayetlerinin yargının teşrih masasına yatırılması bunun göstergesidir.Hele kidosyası...Resmi kayıtlara sekte-i kalpten öldüğü kaydı geçmeden evvel yazdığı ve daha sonra Kaynak Yayınları tarafından kitaplaştırılan mektuplar, tarihin tozlu raflarına gömülmekten de kurtulmuş oldu.

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sıradan bir istihbaratçı değildi.Özel Kuvvetler kökenli bir MİT yöneticisi olarak avucunun içi gibi bildiği Orta Asya'da faaliyet gösterenistihbarat üsleri olduğunu belgeleriyle devlete raporlayan kilit bir isimdi.Lakin onu çok daha kilit isim haline getiren,hakkında elde ettiği belgeler üzerinden ABD'yi tehdit etmesiydi.Hayır, bu sıradan bir blöf olamazdı.Vaktiyle CIA'nın "Ladin'i yakalasa yakalasa bu yakalar" dediği, çok üst düzey generallerle sahada ilişki kuran bir Türk istihbaratçısından söz ediyoruz.Soru şudur:ABD'nin 2011 Mayıs'ında'da güya "operasyonla" öldürdüğü Ladin'in, CIA ile nasıl organik bağlar kurduğunu, kimlerin kanatları altında himaye edildiğini kanıtlayan ıslak imzalı raporlar mı vardı elinde?Washington'u bu raporları servis etmekle, yani "terörle mücadele" yalanını yerle yeksan etmekle mi tehdit etmişti?

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Peki, mezkûr tehdit Kozinoğlu'na neden hayat sigortası olamadı?Dahası, öldürüleceğini bildiği halde neden o belgeleri servis etmedi?Yoksa servis etmesine fırsat verilmedi mi?Ne bileyim, birileri o klasörleri elde edip uluslararası kapı pazarlıklarında koz olarak kullandı da kasalara mı kilitledi?Belki de Kozinoğlu aniden fenalaşıp yere yığılırken, o belgeler ustaca yürütülüp asıl "sahiplerine", yani'ne postalandı?Fakire soracak olursanız, şu sorunun cevabı tastamam bulmadan bu dosya kapatılmamalı:Kozinoğlu'nun kalbi mi durdu yoksa Usame Bin Ladin hakkındaki belgelerin yıkıcı ağırlığını kaldıramadı mı?