Faşist İsrail rejiminin'deki korkunç soykırımın üzerini örtmek için 730 milyon dolarlık devasa bir dijital algı makinesi kurduğunu geçenlerdeortaya koydu.Hem de ABD Adalet Bakanlığı'nın resmî evraklarına dayandırarak...İşbu manipülasyon çarkının nasıl döndüğünetanık olsa kıskançlıktan çatlardı, o derece.'ni "hazır ol" vaziyetine geçirmekle işe soyundular.da 7 Ekim sonrası'in içerik silme direktiflerine "Emrin olur" deyip Gazze gerçeğini algoritmaların dehlizlerine gömdü. Sonra da 2 milyon dolarlık sahte bot ordusu kurup İsrail'in katliamlarını eleştirenlere çullandılar. Yetmedi; çok bilinen fenomenlerin cebine istedikleri gönderi başına 7 bin dolar koydular.İş o raddeye vardı ki, soykırımcıbizzat New York'a uçup bu TikTokçu güruhla kapalı kapılar ardında algı stratejisi üzerine toplantılar yaptı.

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Ne ki asıl kan donduran tezgâhları "yapay zekâyı" manipüle etmek, yani ayartmaktı.Bunun için deadında kurdukları gölge bir yapı marifetiyle 9 günde tam 124 rapor ve yüz binlerce kelime üretip yapay zekânın beslendiği ana veri havuzuna zerk ettiler.Sizin anlayacağınız, yapay zekânın (tabiri caizse) "aklını aldılar".Mesela, "İsrail soykırım yapıyor mu?" sorusuna karşılık, "Ortada mahkeme kararı yok" yalanı devreye girdi.Tevekkeli Piro Inc. ve Havas üzerinden milyonlarca doları bu şeytani kurguya akıtmadılar. (Sırf Clock Tower X'e 15 milyon vermişler, gerisini varın siz hesap edin...)Kurdukları bu sistemle yarınları da garantiye almayı planladılar.O kadar ki yarın öbür gün bir insan evladı yapay zekâyadiye sorduğunda, yapay zekâ şappadak siyonist masallar anlatmaya başlayacaktı.

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Soru şudur: Şeytani zekâları ve milyon dolarları sorunlarını çözdü mü?'un şubat anketi, yirmi yıldan sonra ilk kez Amerikan halkının sempatisinin İsrail halkına nazaran Filistinlilere yöneldiğini gösterdi.gibi saygın bir araştırma kuruluşunun verilerine göre de Amerikan halkının yüzde 60'ı İsrail hakkında olumsuz düşünüyor.Washington merkezli think tank kuruluşutespit ettiği gibi, ortada PR kazası yoktu.Faşist İsrail rejiminin soykırım ve işgal politikasının doğal sonucuydu.Irkçı siyonist propaganda, yapay zekânın aklını alacak kadar kurnaz ama bir kusurcuğu var:Hem de'de sığındıkları çadırlarıyla birlikte yakıp kül ettikleri Filistinli çocukların insan vicdanında yarattığı hercümerci milyon dolarları algoritmalara gömerek yok edeceğini sanacak kadar!..