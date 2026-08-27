Aynı çirkinlik

Hükümetin yaptığı, yapacağı her şeyin kategorik olarak felaket getireceğine inanan iflah olmaz bir güruh var.Dün "AKP'nin yaptığı'a binmem, tüp geçitleri su sızdırır..." diyecek kadar tozutmuşlardı, bugün deprojesini'in manivelası mesabesinde görüyorlar.Böyle olunca da, mesela,kendini feshediyor, mutlu olamıyorlar.Vülgarize ederek söyleyecek olursak, mahut örgütün varlığından da mutlu değiller yokluğundan da!Tamam, SDG lideri'nin Suriye Cumhurbaşkanı'dan öyle talepleri var ki,Fakat dertleri "entegrasyon" şartlarını sorgulamak değil ki... Ortada hiçbir talep yokken de aynı şiddette karşı çıkmışlardı.

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Vaktiyle "çözüm süreci" dolayımındasilah bırakmanın eşiğine geldiğinde, sömürge aydınlarımız, "Ne elde ettiniz de silah bırakıyorsunuz?" şeklinde PKK'ya serzenişte bulunmuşlardı.Hatta içlerinden biri (paşa torunu olanı), "Yeni koşullar oluştu, artık çözüm süreci peşinde koşmayın, daha fazlasını isteyin, devlet kurun..." demişti."Terörsüz Türkiye" projesini ilk günden beri eleştirenler malumunuz bunlarla taban tabana karşı.Lakin, PKK silah bırakma döneminde nedense her iki güruh da felaket huzursuzlaştı!Tabii gerekçeleri farklı.Kaldı ki koşullar müsait olsa sömürgeci aydınlarımız şimdiki gibi "Barışa evet ama demokratikleşme şart" demekle yetinmez, "Demokratikleşme olmadan barış olmaz" diye tuttururlardı.Ama koşullar müsait değil.Görmüyor musunuz'nin feshine ilişkin açıklamasındanne kadar mutlu ve umutlu...Hah işte, Suriye'nin de Irak gibi parçalanmasını isteyenlerin işbu "mutluluğu" adamakıllı sorgulanabilir.

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Sağlıklı tartışmanın en kestirme yolu hakikati birlikte aramaktır.Hakikati tartışmaya kurban etmemek için de empati duygusunu mefluç edecek çirkinliklerden kaçınmak gerektir."Terörsüz Türkiye" projesine eleştirel yaklaşan herkese "Terörün sona ermesinden neden rahatsız oluyorsun, anaların gözyaşlarının akmasını mı istiyorsun?" demek ne kadar çirkinse...Malum tuzak kuruculara karşı hamle üstünlüğünü ele geçirmek maksadıyla proje üretenleri "vatana ihanetle" suçlamak da o kadar çirkindir.